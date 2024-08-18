特朗普再评哈里斯：她比拜登更易击败

尽管美国民主党总统候选人哈里斯目前在一些民意调查中占据领先优势，共和党总统候选人特朗普仍重申，她比总统拜登更容易被击败。

路透社报道，特朗普于当地时间星期六（8月17日）在宾夕法尼亚州东北部威尔克斯巴里的一次竞选集会上，发表上述评论。哈里斯也将紧随其后，于星期天（18日）在该州西部进行巴士巡访活动。

特朗普称哈里斯为“激进分子”和“疯子”，并说：“我相信她会比他（拜登）更容易被击败。”

他还试图将哈里斯描述成在一些政策上采取极左立场的人，强调她此前呼吁禁止水力压裂技术，即利用加压液体把基岩地层压裂的油气井激励技术。但哈里斯的竞选团队最近表明，她不会支持这项禁令。

此外，特朗普也继续对哈里斯实施人身攻击，例如嘲讽她的笑声是“一个疯子的笑声”。一些政治分析人士指出，这样的言论可能会损害特朗普在温和派选民心目中的形象。

宾夕法尼亚州、威斯康星州和密歇根州曾在2016年帮助特朗普取得胜利，但2020年美国总统选举中，出生于宾州的拜登又将这三个州收进民主党手中。

入主白宫需要270张选举人票，其中宾夕法尼亚州占据19张，密歇根州和威斯康星州则分别拥有15张和10张。因此，宾夕法尼亚州可能是今年大选中的最大“奖品”，并有可能让两党总统候选人的选情趋于平衡。

两党都将宾州作为摇摆州争夺战中的重中之重，投入大量广告宣传。《华尔街日报》日前引述追踪网站AdImpact数据报道，自拜登7月底宣布退出竞选以来，两党竞选团队在七个战场州的广告投入超过1亿1000万美元（约1亿4500万新元），其中约4200万美元用在了宾州，是其他任何一州的两倍多。

AdImpact的数据显示，从8月下旬到大选期间，两党团队已为宾州预留了1亿1400万美元的广告时间，是亚利桑那州广告预留广告时间5500万美元的两倍多，而亚利桑那州的数字位居第二。

目前，哈里斯在一些州的民调中领先，《纽约时报》星期六公布的最新民调显示，哈里斯在亚利桑那州以50%对45%、在北卡罗来纳州以49%对47%领先特朗普。同时，她在内华达州以47%对49%、在佐治亚州以46%对50%缩小了特朗普的领先优势。

特朗普和哈里斯今年都已分别访问宾州六次以上，特朗普7月还在该州巴特勒县的竞选集会上遭暗杀受伤。

特朗普将于星期一在该州约克市的竞选活动上就经济问题发表讲话。哈里斯和竞选搭档沃尔兹则将于星期天在同州的阿勒格尼县和比弗县之间停留多站。本月早些时候，哈里斯和沃尔兹在费城的竞选活动上首次一齐亮相，这次在宾州的巡回竞选，是两人在那之后第一次共同参加竞选活动。

据报道，哈里斯竞选团队正在采取类似“大胜小负”的策略，目标是在费城和匹兹堡等城市和郊区取得较大优势，同时限制在比弗县等较小县的损失，特朗普在2020年赢得了该县58%的选票。