拜登称以哈停战接近谈成 哈马斯予以驳斥

美国总统拜登说，以色列和哈马斯的停火谈判已非常接近达成协议，哈马斯一名高级官员驳斥了这一乐观言论。

法新社报道，哈马斯政治局成员萨米星期六（8月17日）说：“说我们即将达成协议是一种幻想。我们面对的不是一项协议或真正的谈判，而是美国强加的指令。”

新一轮以哈停火谈判星期四（15日）在卡塔尔首都多哈举行，哈马斯未派代表参加，只由斡旋方传话，间接参与谈判。作为斡旋人之一，美国在谈判期间试图弥合以哈之间的分歧。拜登星期五（16日）说，停火协议比以往任何时候都更接近达成。

持续了10个多月的加沙战事仍在继续，巴勒斯坦人死伤人数还在攀升，而过去几个月断断续续的停火谈判都未取得实质进展。

自7月下旬哈马斯政治领导人哈尼耶和黎巴嫩真主党高级行动指挥官舒库尔被杀后，伊朗和真主党誓言进行报复，引发外界对发生更广泛中东战争的担忧，使谈判面临的局势更为紧张。

为避免冲突扩大升级，西方和阿拉伯国家外交官一直穿梭于该地区，推动加沙停火协议的达成。美国国务卿布林肯周末也将第九次访问中东，并于星期一（19日）会见以色列总理内坦亚胡。

哈马斯官员反对以色列在美方起草的最新建议中提出新条件。内坦亚胡办公室星期六则声明，以色列代表团从多哈返回后，对达成协议的前景持“谨慎乐观”态度：“希望美国和调解人对哈马斯施加的巨大压力，会促使后者不再反对美国的提议，从而有可能使谈判取得突破。”