称巴西法官发出审查令 X立即关闭在巴西业务

社媒平台X说，由于巴西法官下达“审查令”，X将立即关闭在巴西的业务。

路透社报道，X（原“推特”）星期六（8月17日）说，巴西法官德莫赖斯（Alexandre de Moraes）私下威胁该公司在巴西的一名法律代表，声称如果X不遵守从平台撤下一些内容的法令，就将该代表逮捕。

X公布了一份据称由德莫赖斯签署的文件图片，该文件称，如果X平台不完全遵守德莫赖斯的命令，则将对X法律代表康赛考（Rachel Nova Conceicao）处以每天2万雷亚尔（约4816新元）的罚款和逮捕令。

X说：“为了保护我们员工的安全，我们决定关闭在巴西的业务，（此决定）立即生效。”

巴西最高法院拒绝就此事置评，也拒绝证实或否认X所分享文件的真实性。X平台同日表明，巴西人民仍可使用X服务。

报道称，今年早些时候，德莫赖斯下令X屏蔽一些账户，因为他正在调查所谓的“数码民兵”（digital militants），这些数码民兵被指控在极右翼前总统博索纳罗执政期间传播假新闻和仇恨信息。

不过，X董事长马斯克公开反对德莫赖斯的命令，指后者有关X的决定违宪，并称将重新激活被令封禁的X账户。德莫赖斯因此对马斯克展开了调查。

之后，X的代表转变了方向，告诉巴西最高法院，公司将遵守法律裁决。德莫赖斯曾要求X解释为何没有完全遵守封号令，X在巴西的代表律师今年4月对此向巴西最高法院表明，被勒令封禁的X账户之所以能够继续活跃在平台上，是“操作失误”的结果。

马斯克星期六在X上发文说，德莫赖斯是司法的耻辱，并表示该公司不可能同意德莫赖斯秘密审查和移交私人信息的要求。