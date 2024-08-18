泽连斯基：乌军正加强库尔斯克阵地

乌克兰总统泽连斯基说，乌军正在加强在俄罗斯库尔斯克地区的阵地。

法新社报道，泽连斯基星期六（8月17日）在Telegram上发文说，乌军总司令瑟尔斯基向他报告了乌军在库尔斯克地区加强阵地和扩大稳定领土的情况。“截至今天上午，我们已经补充了我国的（战俘）交换基金。”

泽连斯基随后在晚间讲话中说：“行动完全按照我们的预期进行。”

8月6日，乌克兰军队向俄罗斯境内发动攻势，令莫斯科措手不及。俄罗斯国防部星期六说，已在库尔斯克地区的三个居民点附近击退了乌军部队，并正在搜索试图深入俄罗斯的机动敌军部队。

俄罗斯官员星期五（16日）指责乌克兰袭击了距离库尔斯克战地几十公里的一座具有重要战略意义的桥梁。库尔斯克州州长斯米尔诺夫说，这座桥横跨格鲁什科夫斯基区的塞姆河，距离边境约11公里。

乌克兰空军司令奥列什丘克（Mykola Oleshchuk）发布的航拍视频似乎显示，大桥被一枚射弹高速击中后冒起浓烟并倒塌。奥列什丘克说：“乌克兰飞行员正在对敌方据点、装备集结地以及敌方后勤中心和补给线进行精确打击。”

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃说，桥梁被完全摧毁，为撤离平民提供援助的志愿者遭到杀害。“所有对这些不人道行为负有责任的人都将受到严惩。”

此外，俄罗斯方面星期六还指责乌克兰在乌南扎波罗热核电站附近的一条公路上投掷爆炸物。该核电站在战争初期被俄军占领，战争期间多次遭袭，双方都指责对方破坏核设施安全。国际原子能机构负责人格罗西说，他对扎波罗热核电站的情况极为担忧，并再次呼吁各方保持最大限度的克制。

尽管乌克兰对此次进攻俄境内目标感到振奋，这一举措对俄罗斯在乌东地区正在进行的更大规模战斗似乎并未产生实质影响。泽连斯基星期六说，俄军对波克罗夫斯克和托列茨克镇附近的乌克兰阵地发动了数十次攻击。

波兰内政部长西莫尼亚克星期五晚些时候接受路透社采访时说，对西方来说，乌克兰对俄西的军事进攻是改变乌克兰形象的一个事件，基辅从中获得了巨大的政治利益，但这次行动并未改变西方的“反升级”态度。