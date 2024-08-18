泰王正式批准佩通坦担任第31任首相

泰国国王批准为泰党党魁佩通坦担任泰国第31任首相。

法新社报道，佩通坦星期天（8月18日）上午9时30分（新加坡时间8时30分）后，在为泰党总部举行的仪式上接受了泰王关于组建政府的正式书面命令，成为泰国最年轻的首相、第二位女首相。泰国下议院秘书长阿帕宣读了国王的任命书。

佩通坦身穿官服，跪拜了国王哇集拉隆功的画像，随后发表了简短讲话，感谢国王和人民代表批准她担任首相。

她表明：“作为行政部门的负责人，我将以开放的心态与议员们一起履行职责。”她也强调，将听取各方意见，共同推动国家稳定向前发展。

佩通坦是前首相达信的女儿。媒体星期六（17日）报道称，达信获得国王特赦，他的假释期将于星期天结束。佩通坦的姑姑英叻是泰国第一任女首相，但和达信一样因军事政变下台，目前仍流亡国外。

佩通坦2021年加入为泰党，2023年出任党魁。原首相社德他星期三（14日）被宪法法院裁定“严重违反道德标准”并遭罢免，引发投选新首相的程序。

为泰党星期四（15日）召开执行委员会会议，票决提名佩通坦为新任首相候选人。次日，泰国下议院以近三分之二的赞成票数推举佩通坦担任泰国第31任首相。

佩通坦此前从未担任过政府职务，上台后，她将面临多重挑战，包括为泰党尚未兑现的4500亿泰铢（约171亿新元）数码钱包补贴计划，以及推动泰国经济增长，并重振为泰党正在下降的声望。