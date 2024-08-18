瑞士政府将派发数万奖金 鼓励湖泊旧弹药回收

瑞士政府将提供数万瑞士法郎奖金，鼓励人们从该国湖泊中回收旧弹药。

英国广播公司（BBC）星期天（8月18日）报道，多年来，瑞士军方一直将国内的卢塞恩湖（Lake Lucerne）、图恩湖（Thun）和纳沙泰尔湖（Lake Neuchatel）等湖泊当作旧弹药的倾倒场，认为这是一种安全的弹药处理方式。据估计，仅卢塞恩湖中就有3300公吨弹药，纳沙泰尔湖中有4500公吨。

有些弹药沉在150米至220米深的水下，而纳沙泰尔湖中的弹药仅沉在水下六七米处。

瑞士国防部如今提供5万瑞士法郎（约7万6000新元），鼓励人们从湖中打捞弹药。为安全并环保地捞取弹药所制定的三个最佳创意方案，将分享这笔奖金。打捞行动预计将花费数十亿资金。

在瑞士湖泊倾倒弹药这一事实，几十年前就已为人所知，但直到最近才引发针对安全性的质疑。曾有地质学家撰写论文，警告政府倾倒弹药的危险。

瑞士退休地质学家布瑟（Marcos Buser）在论文中指出，在湖中倾倒弹药有两个风险，一是弹药虽在水下但仍可能爆炸，因为在许多情况下，军方在倾倒之前并未拆除引信；二是环境污染问题，弹药中剧毒的硝基甲苯（TNT）炸药可能会污染湖水和沉积物。

不过，瑞士政府尽管提出有偿捞取弹药的倡议，也承认以环保方式回收弹药主要将主要面临能见度低、磁铁和单个弹药重量等主要挑战。

2005年对可能回收技术进行的评估则表明，所有拟议的弹药回收解决方案都对湖泊中敏感的生态系统构成严重威胁。

从瑞士湖泊中回收弹药的任务预计会是漫长而复杂的。瑞士国防部发出呼吁后，公众可以在明年2月前提交自己的想法，届时将由一个专家小组对相关建议进行匿名评审；最终三名获奖者名单将于明年4月公布。