印度全国医生罢工结束 初级医生仍拒绝复工

尽管印度最大医生协会发起的24小时罢工已经结束，印度许多医院的初级医生仍未返岗，要求立即为遭残忍奸杀的女实习医生伸张正义。

路透社报道，印度医学协会发起的24小时罢工于星期天（8月18日）早上6时（新加坡时间凌晨3时30分）结束，协会称大部分医生当天已重返岗位。不过，全印度住院医生和初级医生联合行动论坛星期六（17日）说，将继续全国范围内的罢工，并要求当局在72小时内对女实习医生遇害案进行彻查和逮捕。

全印度医学科学研究所副医务总监特里帕蒂说，初级医生和实习生还没有复工。“今天也有示威游行。由于人手减少，其他人的压力也很大。”

8月9日凌晨，31岁的胸腔内科研究生在东部城市加尔各答遇害，此后一周，印度全国各地的医生举行了抗议和烛光游行，并拒绝为非急诊病人看病。

印度医学协会星期六发起罢工，其间中断择期手术与门诊咨询服务，处理紧急情况的医院急诊部门则继续运作。

协会要求当局加强医院的保安、创造安全的休息空间，让医护人员免遭暴力侵害。协会主席阿索坎说：“在这个国家，女性占了我们这个专业的多数。我们已再三要求保护她们的安全。”

协会在北方邦的负责人帕利瓦尔说，大部分医生星期天已经恢复了日常工作，但如果政府不采取任何严格措施保护医生，协会将决定下一步的行动方案，“这次我们也可能停止急诊服务”。

一个多星期以来，案发现场所在的R.G.Kar医院一直受到骚乱和集会人群的冲击。警方从星期天起的一周内禁止五人或以上群体在医院周围集会抗议，并部署防暴警察，称此举是为防止破坏和平、扰乱公共安宁。