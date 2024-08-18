孟加拉总统尤努斯誓言支持罗兴亚难民和服装出口

诺贝尔奖得主、孟加拉新领导人尤努斯星期天（8月18日）在他的首次重要政策演讲中说，孟加拉将继续支持庞大的罗兴亚难民人口和至关重要的服装贸易。

法新社报道，尤努斯在外交官和联合国代表面前阐述优先事项，并承诺将继续解决其看守政府面临的两大政策挑战。

他说：“我们的政府将继续支持在孟加拉避难的百万多名罗兴亚人。我们需要国际社会持续努力，为罗兴亚人开展人道主义行动，并最终让他们安全、有尊严、享有充分权利地返回祖国缅甸。”

数周的动乱和大规模抗议推翻统治长达15年的哈西娜政权，也导致孟加拉关键的纺织业受到广泛破坏，供应商将订单转移到国外。

“我们不会容忍任何破坏全球服装供应链的企图，我们是其中的关键参与者。”

孟加拉每年550亿美元的出口额中，约85%来自3​500家服装厂。

在哈西娜下台之前，她的政府被指控大规模侵犯人权，包括拘留和法外处决其政治对手。8月5日，当抗议者涌入首都达卡时，她逃离孟加拉，前往印度。

尤努斯激动地说：“数十万英勇的学生和人民奋起反抗哈西娜的残暴独裁统治。

“她逃离这个国家，但那是在安全部队和她所在政党犯下我们独立以来最严重的平民大屠杀之后。数百人被杀，数千人受伤。

“我们希望对大屠杀进行公正、国际可信的调查。我们将为联合国调查人员提供所需的一切支持。”

尤努斯再次承诺说：“一旦我们能够完成对选举委员会、司法、民政、安全部队和媒体进行重大改革的任务，就将举行自由公正的选举。”