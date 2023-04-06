赖清德与侯友宜政党盘的相关度

来源：美丽岛电子报

作者：陈敏凤

美丽岛3月民调出炉，国、民两党的最可能总统参选人赖清德和侯友宜在三人组合中，支持度都分别向下跌了3％及2.8％，不过，这二人的民意支持度与其所属的政党盘似乎各相径庭。国民党政党形象下跌，侯友宜趋势也持续下跌，但3月民调里不论是总统和政院，甚或是民进党政党形象都向上升之际，赖清德的民调却径自下跌了3％，显然赖清德在上任党主席之后，清楚地走出自己的总统竞选之路。

赖清德与民进党及行政团队的民调趋势，在11月九合一选举结束后，曾一度趋同地向下掉，但从12月开始宣布竞选党主席后，赖清德的民调即反转向上，甚至从输给侯友宜反转倒赢12％左右，尤其在就任党主席之后，切割了学伦及黑金问题，让其民调明显反转，至于总统、政院及政党一直到改组后才止跌回弹，如今府院党民调反弹，赖民调微微下滑，双方民调趋势呈现背离两个多月，未来如何值得注意。

若说政院、总统的民调走势，与赖清德的走势不一致，或可理解，但民进党政党走势与党主席赖清德的走势不一致，倒是颇耐人寻味。或许民调起伏未超过误差范围，或者大众认知之中，赖是下届总统参选人的形象远大于党主席及现任副总统的职位，因此与之切割看待。

赖清德的支持度若与行政部分甚至政党盘走势不一致，等于不牵连不影响，对赖清德也许是利大于害的现象。

一般认为，执政固然有诸多执政资源可以运用，但执政的包袱远胜于这些资源可能带来的伤害，否则一旦执政利用资源成为永续执政党，就不会有政党轮替的现象，而执政不当的执政包袱正是政党轮替的主因，扁、马下台后都政党轮替不就是如此吗？

甚至2019年的蔡英文总统也是受了执政包袱问题，民调低到谷底，若非香港问题及中国大陆的元旦谈话，蔡英文当年是否连任，还有很多不确定。

因此，赖清德的民调与执政不挂勾，当然可以不受执政包袱牵连，但如果执政良好，也不能加给赖清德好处，就像3月这次民调一样，总统和行政院长及政党都向上升，但一对一对上侯友宜时，的确是也上升，可三人组合里却下滑了。而三人组合是2024年选举最可能出现的组合。

不只如此，民进党的政党形象也往上升，但三人组合里的赖清德民调却依然往下跌，而民进党主席正是赖清德。这真是有趣的问题，若赖的民与党的民调也切割了，那关键会是三人组合里的第三方柯文哲的变动？而不是赖清德的政或者党。这种趋势是不是还会保持下去，又会对选战有何影响，当然接下来的民调可以再来印证。

赖清德如此，但侯友宜的民调则完全相反，侯总统支持度的民调与国民党政党民调，甚至于其个人在六都满意度的表现连结度很大。

这显示侯友宜虽是目前国民党有意于2024年参选人中民调最高者，但他即使被提名仍是一个弱势的候选人，而非最强母鸡，侯可能没有办法主控他所属的政党盘，甚至可能要靠政党盘拉抬的候选人。这在选举中，朱立伦的角色可能要与其并肩而排、平分秋色。

若拿韩国瑜来当对照组，可能更清楚。韩国瑜虽是2020年败选之将，但他却有操控大局之势，也不必管国民党盘势如何，韩是大于政党支持度的候选人，是个强势参选人，如今就算无缘于2024，但列入党中央的民调也有其参考价值，至少其拥有的韩粉仍有高凝聚力，这些人很多是无法支持侯友宜的，党中央列入韩国瑜有利于未来整合。

侯友宜六都首长多年来高居第一名，但从九合一之后三个月却因参选总统问题处理不当，不仅民调反落后于赖清德，六都优等生也失去优势，作为一个总统级的候选人来说，要操盘全局，不足的可不只是那么一点点什么国际外交常识而已。

侯友宜要能胜选，不只要拉政党盘、个人盘甚至柯文哲的民众党也要能压制，4月7日前总统马英九及蔡英文总统都将返台，侯友宜你要如何评论呢？你对自己参选总统及新北市的规划安排又是什么？都是一道道难过的关卡。