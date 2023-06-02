金砖扩容如何兼顾成色与影响力

来源：环球时报

作者：章玉贵

金砖国家外长会6月1日至2日在南非开普敦举行。在此之前，5月30日至31日，新开发银行（又被称为“金砖银行”）第八届理事会年会刚刚在中国上海召开，年会主题是“开创全球发展新时代”，旨在讨论如何加快推动多边合作，提升本币融资占比以及继续吸纳新会员即扩大“朋友圈”等议题。而实际上，如何在扩大“朋友圈”和影响力的同时兼顾“金砖成色”，被认为是“金砖银行”和整个金砖机制都需面对的问题，我们可从对“金砖银行”这方面发展的考察中思考一二。

作为总部位于中国的两大新兴开发性金融机构，“金砖银行”和亚洲基础设施投资银行自创立以来，比照国际标准甚至最高标准进行运营管理，践行真正的多边主义，以服务于全球可持续发展为己任，因而获得全球主要信用评级机构给出的较高信用评级。从商业逻辑来看，基于高信用评级形成的国际声誉有利于“金砖银行”吸引国际和本地资本市场的长期资金以提高自身能力建设，提升在全球投融资市场上的地位，进而形成契合21世纪全球新发展理念的投融资机制。统计数据显示，“金砖银行”自2015年成立至今年第一季度，累计批准成员国98个项目，投资总额约332亿美元（446亿新元），有力支持了成员国的经济社会发展。

而根据“金砖银行”2022—2026年总体战略，未来几年，该机构40%的资金将用于支持促进气候变化项目，30%的资金将投向非主权业务，30%的资金将以本币提供，20%的项目将与其他多边开发银行进行联合融资等。这也是广大新兴经济体和发展中国家积极寻求加入“金砖银行”的动力所在。

目前，“金砖银行”已有巴西、俄罗斯、印度、中国、南非、孟加拉国、阿联酋、埃及、乌拉圭等九个成员国，而根据该机构发展战略，要在未来五年内初步实现全球性银行的发展目标。为此，有效扩大“朋友圈”，积极提升服务能力，加强与其他多边开发银行、商业银行合作，创新发展投融资模式等是根本路径。其中的首要动作便是如何吸纳有实力、有影响力、有代表性的成员国。事实上，“金砖银行”在这方面已有相关基准与原则，即按照渐进、地域平衡原则持续推进扩大成员国工作，吸纳发达国家和发展中国家，提高国际影响力，增强新兴市场和发展中国家在全球治理中的代表性和发言权。

基于此，笔者建议“金砖银行”的扩容应坚持稳健性、可持续性、建设性、平衡性、包容性原则，一方面，在积极接纳加入条件相对成熟的沙特等二十国集团（G20）中新兴经济体成员国的同时，可适当遴选《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）中的代表性成员国加入，以推动多边贸易和多边金融的有效结合，同时应将目光投向那些有较强加入愿望且经济发展态势较具成长性的亚非拉相关发展中国家。

另一方面，在全球性银行的发展目标引领下，“金砖银行”有必要也完全可以参照亚投行在吸收成员国方面的有益经验，积极争取欧洲发达国家加入“金砖”俱乐部。亚投行仅用7年时间就成为覆盖全球81%人口和65%GDP、成员数量仅次于世界银行的全球第二大国际多边开发机构，其成功经验表明：只要秉持真正的多边主义，坚持真正的国际化、规范化和高标准经营，无论发展中国家还是发达国家，都可以在促进人类可持续发展的理念下形成包容有序的多边合作命运共同体。