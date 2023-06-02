台湾对美贸易谈判力求务实兼顾对等

来源：台湾《工商时报》社论

历经一年谈判之后，“台美21世纪贸易倡议”于5月19日达成首批协定（first agreement），双方并于台北时间6月1日晚间完成签署，其内容涵盖：关务管理与贸易便捷化、良好法制作业、服务业境内规章、中小企业和反贪腐共计五项领域，未来将会更进一步深化台美贸易关系及强化台美贸易往来。亦即台美企业可以在便捷管道、透明制度下，相互输出更多货品及服务，共同创造更多投资和商业机会。

尽管该首批协定被宣扬为突破台美1979年断交以来最重要关系的新纪元，或者被指称是促进台美长期经济友好最具有意义的里程碑。然而在肯定政府积极努力克服困境的同时，我们认为此一协定所希望追求的目标，并非仅有在“政治”上显示台美更深化、强化的“形而上”关系，而是必须在“经济”上呈现社会期待更实质、具体的“形而下”利益。亦即从协定的内容加以观察，令人感觉台湾所可能获致之实质利益，似乎颇为模糊。

先从协定本质来说，台湾长期以来受到政治因素纠葛，除了在洽签自由贸易协定（FTA）颇为不易之外，在参与区域经济整合进度上相当缓慢。依据资料统计显示，目前台湾FTA出口涵盖仅有12.08％，不但落后竞争对手韩国的73.58％，而且不如重要伙伴日本的50.80％，甚至低于中国大陆的34.02％（尚未纳入2022年已生效的区域全面经济伙伴协定，RCEP）。因此，若要刻意将台美贸易倡议宣扬为突破台美关系，进而指称可以达成签署“双边贸易协定”（BTA），其实是缺乏自由贸易协定常识，仅有大内宣的作用。

其实，美国既有“贸易促进授权法案”（Trade Promotion Authority，TPA）于2021年7月届期，若无国会新的授权，拜登政府无权与其他国家或地区进行FTA之谈判，是台湾洽签署自由贸易协定的重要障碍。其实，自从特朗普政府推动“美国优先”政策之后，美国对外贸易政策开始转型，不再参与大型区域经济整合，所以宣布退出TPP，重谈美加墨协定（USMCA）取代北美自由贸易协定（NAFTA），以及要求日本及韩国重签FTA，以扩大其农牧产品之输出。此意味着，纵然台美贸易倡议提及经济领域互惠，其背后似乎并非台湾最关心的BTA，而是美国所剑指的晶片产业合作。

再就内容而言，在首批协定中所涵盖的“良好法制作业”是聚焦于，政府订定法规必须以完善、透明，以及纳入对中小企业的影响为原则；再者，“服务业国内规章”是聚焦于，政府发核发证照程序必须以合理、客观、公正、独立之原则；此外，与“中小企业”相关之合作增加营商机会，促进双方中小企业成长等论述。虽其立意良好，但这种“形而上”空泛论述，严格来说其实毫无创新之处，根本难以“形而下”获致实质利益。

也就是说，在公平互惠前提下，双方进行自由贸易协定谈判，都是“有取有舍”。不过，检视台美贸易倡议所达成的首批协定内容，例如：订定法规必须完善、透明原则，美国可以要求台湾遵守，相对台湾是否可以要求美国配合？再者，反贪腐、抓贿赂是台美双方在经济合作上必须执行的一环，并不需要劳费周章透过签署贸易协定，从立法的脉络来看，无疑是在说明台湾在谈判上毫无取舍，完全配合美国要求。

很显然地，政府急着先行签署台美贸易首批协定，似乎意味其面对外交持续挫败，以及明年执政可能再度轮替压力之下，以此作为绩效，将利益有限的“行政协定”，华丽转身为对内宣扬指称台美关系空前良好的政治考量。诚如在此之前，政府配合美国要求，从开放含莱克多巴胺美猪，至因应美国制造回流前往投资、借力美国购买指定武器、遵守美国管制对华技术等，在表面上似乎呈现台美关系的突破，在实质上却又无助台湾国际地位之升级。

毕竟，国际经济或贸易所涉及之层面极为广泛、复杂，台湾无法顺利洽签自由贸易协定或参与区域经济整合，除了国际政治因素及两岸关系纠葛之外，无法忽略的是，谈判人才与经验较为薄弱，加上产业沟通与法律整备事前准备不够充足，使得在对美贸易协定谈判上难以一步到位。在台美签署首批协定后，即将迎接后续七项议题谈判，我们期待政府并不需要为追求政治考量，而罔顾产业实质利益，同时更不应该为达成全面协定，而忽略双方对等关系。