特斯拉能否保住在华优势？

来源：澎湃新闻

作者：苏杨帆

北京时间6月1日凌晨0时28分，特斯拉全球副总裁陶琳在微博发布了马斯克在上海超级工厂的照片，并配文“感谢所有的支持！ 收获满满的一天！ ”，图中，马斯克手举着“Giga Shanghai”的标语牌，身边站着数百名员工。至此，马斯克时隔三年的中国之行告一段落，6月1日上午，他的私人飞机于上海虹桥机场起飞，前往特斯拉全球总部所在地——得克萨斯州奥斯汀市。

在今年疫情限制放开后，全球各大企业的首席执行官们陆续到访中国，除了马斯克之外，星巴克首席执行官拉克斯曼·纳拉西姆汉（Laxman Narasimhan）、摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）也在本周来到了中国。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，最近几个月内，苹果、三星、沙特阿美、大众、汇丰银行、渣打银行、开云集团等企业的管理层都已访问中国，这无疑凸显了中国作为世界第二大经济体对许多“蓝筹公司”的重要性。

从北京到上海

5月30日，马斯克落地北京，开始了他为期两天的中国之行。当日，国务委员兼外长秦刚在北京会见了马斯克。这并非两人初次会面，2022年，马斯克曾在加州弗里蒙特的特斯拉工厂与时任中国驻美大使秦刚会面。

在此次会见中，秦刚以特斯拉汽车做比喻，称发展好中美关系，需要把准方向盘，沿着习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢的正确方向前进；及时“踩刹车”，避免“危险驾驶”；善于“踩油门”，推进互利合作。马斯克则表示，中国人民勤奋、智慧，中国发展成就理所当然。美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。

5月31日，马斯克更是受到中国多位部长的会见。先是工业和信息化部部长金壮龙，在会见中，双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。

同日，商务部部长王文涛会见马斯克，双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。马斯克赞同中美关系不是零和博弈，感谢中方在冠病疫情期间对特斯拉上海工厂提供的支持和保障，赞扬中国发展的活力和潜力，对中国市场充满信心，愿继续深化互利合作。

最后，中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克，双方就推动中美新能源产业合作、加强中美工商界交流合作、举办首届中国国际供应链促进博览会等议题深入交换意见。

5月31日晚，马斯克的私人飞机落地上海虹桥机场，三个小时后，他便现身特斯拉上海超级工厂，与员工们见面合影。

6月1日，中共上海市委书记陈吉宁会见了美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克一行。陈吉宁表示，欢迎特斯拉把握现代化建设和城市绿色低碳发展、产业转型升级等机遇，加大在沪投资和业务布局，在新能源汽车、储能等领域深化合作，把更多新产品、新技术、新服务落在上海，让科技更好为美好生活服务。

马斯克与中国

马斯克高调访问中国的行程引起了众多外媒的关注，对比马斯克在美国国内“批评者”的形象，他对中国的友好形成了强烈的反差。在2021年7月1日，中国共产党建党100周年之际，马斯克就曾发推称，“中国实现的经济繁荣确实令人惊叹，尤其是基础建设方面！”除此之外，马斯克还称赞过中国在数据安全法上的强化。

作为世界上最富有的人之一以及汽车行业、社交平台和航天工业的重要人物，马斯克与中国的关系也备受关注，中国是特斯拉最大的非美国市场，也是其电动汽车供应链的重要组成部分。据《金融时报》报道，与大多数美国商界领袖不同，马斯克在中美关系红线问题上更加清醒，当被问及中美在台湾问题上的地缘政治紧张局势时，他对中国的官方政策表示认可。

虽然马斯克与中国一直维系着友好的关系，但由于中国本土车企品牌的崛起，特斯拉在电动汽车市场的领先地位已受到挑战。

据中国汽车工业联合会（CPCA）的数据，到2022年，中国电动和混合动力汽车的销量翻了一番，占所有汽车销量的四分之一以上，这代表中国已经成为世界领先的电动汽车市场。得益于中国政府对新能源汽车的支持，加上消费者日益增长的兴趣，中国汽车制造公司也得以主导国内市场。据法国国际广播电台（rfi）报道，尽管特斯拉仍然是世界最大的电动汽车销售商，但中国品牌的知名度正在蓬勃发展。例如比亚迪，就是这一领域最突出的本土品牌之一。

《金融时报》指出，2022年底，特斯拉在中国的大幅降价就是一场价格战的开始，这场价格战加剧了国际和本土车企在中国的竞争。尽管特斯拉因此销量大幅增加，但由于价格降低，该公司在2023年第一季度的净利润大幅下降。

总部位于上海的咨询公司Automobility的数据显示，特斯拉在中国“新能源汽车”市场（包括混合动力汽车和电车）的销量份额先是有所下降，然后从2022年的7.9%上升至目前的9.6%。然而，同期比亚迪的市场份额已从31.7%上升至38.1%。分析人士表示，不排除特斯拉在下半年会加大折扣力度，以抢占更多市场份额。

特斯拉在上海的第一家工厂于2019年投产，被认为有助于推动中国电动汽车销量的快速增长，并巩固了深厚的本地供应链。2023年4月9日，特斯拉宣布，它将在上海建立第二个巨型电池工厂。据新华社报道，该工厂计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。据悉，工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40吉瓦时（GWh）。

特斯拉的加码投资是全球企业竞相看好中国的缩影。2022年，中国实际使用外资金额超1.2万亿元（人民币，2280亿新元）。今年1至2月，实际使用外资达2684.4亿元，同比增长6.1%，在高基数基础上继续保持增长势头。“中国市场对外资企业依然非常具有吸引力。”上海美国商会会长郑艺对新华社说。