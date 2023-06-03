中美防长会面破局之后

来源：中国时报

作者：吕志翔

美国总统拜登亲自释放美中关系即将解冻的讯号，双方高层官员互动逐渐热络，但在最敏感的国防安全领域踢到铁板，中国断然拒绝中美国防部长在新加坡香格里拉对话的场域会面，这对降低美中在台海、南中国海军事对峙，防止意外与误判，甚至台海安全态势都是负面指标。

美军印太司令部披露，中国一架歼16战机日前在南中国海上空近距离从美军RC-135侦察机前方切过，批评中方战机不必要地挑衅操作；美国国务卿布林肯呼吁，美中保持正常沟通以避免误判。但在现实世界里，两方都不肯放低姿态，宁愿放弃沟通对话及加强管控风险的良机，所造成的风险却要由台湾承担。

拜登在七大工业国家集团（G7）峰会后，透露美方正在讨论将中国国防部长李尚福从制裁名单中除名，美中防长会议呼之欲出。但美国国务院收回了拜登的乐观看法，认为制裁并未阻止美中防长正式会晤，也不应成为华府与北京间军事对话的障碍，美方的鸭霸立场当然不为中国接受，也导致中美防长会议正式破局。

关键会谈破局，美中相互指责、卸责，美方指控中方当美国是空气，至少十几次拒绝或不理会美国要求沟通对话；中国外交部则表示，美方清楚当前两军对话面临困难的原因，促请美方立即纠正错误做法，为双方对话沟通创造必要的氛围和条件。

拜登政府正检讨、评估重新设定美中关系，校准对华政策，防止激烈竞争失控成为军事冲突是最优先要务，在最关键、迫切的军事对话沟通却遭遇难以克服的障碍。美国的制裁名单只是防长会议流会的导火线，整个事件反映的是美中战略竞争形成的结构性问题，再加上高度爆炸性的台湾问题，使双方难以突破困境。

美中战略竞争被界定为两大强权间的“同行（级）竞争”，实质上，美国仍被视为超级强权，享有更大的主导权与话语权，双方互动及议题设定以美方主动居多，若李尚福背负被制裁枷锁与美国防长奥斯汀会面，等同默认美方指控，无论从现实外交及道德高度，都矮了半截；相反的，中国这次说不，打破了美国说了算的模式，争取到平起平坐的对等地位。

其次，中国要借此向国际社会，特别是第三世界国家展示，他可挑战美国的威信及领导地位，并证明美国的制裁既不合理，也无实质约束力。

美中关系无法跳脱台湾问题，美中军事互动与沟通更与台海安全息息相关。北京认为，美国加强对台军售及军事协训就是“以台制华”“以武谋独”，据指出，中国大陆拒绝奥斯汀与李尚福会谈的重要原因之一，就是抗议美国首次以“总统拨款权”模式，提供台湾5亿美元（6.75亿新元）军备，首批FIM-92肩射刺针防空导弹已运抵台湾。

奥斯汀去年分别于6月新加坡香格里拉对话及11月柬埔寨亚细安防长扩大会议的场域，两度与中国前国防部长魏凤和会面，台湾问题都是焦点。魏凤和强调，台湾问题是“中国核心利益中的核心，中国重视发展两国两军关系，但是美方必须尊重中方核心利益”。换言之，除非在台湾问题上美方表现诚意，双方有初步的谅解，否则北京对两国防长会议将有所保留。

拜登政府最近频频向北京递出橄榄枝，但北京仍坚持拒绝李尚福与奥斯汀会面，甚至不惜拆除美中军事对话最重要的平台，除了落实中国国家主席习近平宣示的“牢牢把握两岸关系主导权和主动权”外，也对美中关系发展设下前提。反观台湾在美中台三边关系中已成边缘人，民进党将自己的命运托付美国，若不改变现行全面反中、抗中的僵硬思维，台海情势只会更趋危殆。