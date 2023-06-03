西方对中俄关系的误判

来源：《旺报》

《旺报》社评

俄罗斯总理米舒斯京访中，不仅与中国总理李强举行了会谈，还与中国国家主席习近平会面，并签署了一系列有关服务贸易、体育、专利和粮食出口方面的协议。米舒斯京此行虽聚焦于经贸，但在俄乌战火持续升高，西方国家不断增加对乌克兰军援与对俄罗斯制裁的背景下，代表俄中两国更全面、深化的伙伴关系。法国总统马克龙批评俄罗斯已输掉地缘政治战争，成为“中国的附庸”。

俄罗斯不仅成为中国重要能源与粮食来源国，也成为中国货品的重要出口国，去年中对俄出口增加近50%，中国制造的汽车、电子产品及消费品，几乎完全取代西方国家，俄罗斯挤入中国十大贸易伙伴之列。许多西方公司完全切断了与俄罗斯的联系，俄罗斯与美国、英国和欧盟国家的贸易在2022年期间大幅度下滑下，俄罗斯对中国经济的依赖同步增加。今年4月最新外贸数据显示，中国对俄罗斯出口同比增长153%。

俄罗斯对中国出口，主要集中在能源，去年俄罗斯向中国出口液化天然气（LPG）是前一年的两倍。俄罗斯通过西伯利亚力量管道增加输送了50%的天然气、10%的原油。两国还同意建造一条新的天然气管道即西伯利亚力量2号，扩大能源贸易。俄罗斯几乎一半出口收入来自石油和天然气，在西方国家制裁之下，俄罗斯失去欧洲市场，缺口相当大的一部分由亚洲市场弥补，中国占有重要的一部分。

中俄金融合作也快速增长。在西方金融制裁之下，俄罗斯无法使用国际资金清算系统（SWIFT）结算，对华贸易可以通过中国的人民币跨境支付系统（CIPS），使用人民币结算，促使俄罗斯加大对华贸易。人民币结算在俄罗斯进出口贸易中的份额显着增长。俄罗斯出口的月人民币结算额由2022年3月的5亿美元（约6.75亿新元）快速增长至2023年3月的69亿美元，进口月人民币结算额由14亿美元增长至77亿美元。

人民币结算还扩大到俄罗斯与他国的贸易。俄罗斯先在4月宣布，将放弃使用美元或欧元结算能源交易，并转用本国货币结算，5月进一步与伊朗讨论使用人民币相互结算。中俄金融合作大大减缓西方对俄罗斯金融制裁的压力，并对人民币在能源市场结算占比的增加，产生重大作用。

中俄经济互补性原本就极高，快速增温的直接原因是俄乌战争长期化。美国参谋长联席会议主席米利日前表示，俄罗斯不会在乌克兰取得军事胜利，但乌克兰境内还有数十万俄罗斯士兵，乌克兰收复全部领土的目标，很难在短期内实现。俄罗斯前总统梅德韦杰夫之前在访问越南期间表示，俄罗斯在乌克兰的战争可能会持续数十年。俄罗斯有持久战的底气，源于与中国的经济合作。

中俄经济合作压低了俄罗斯的通膨率，已从10%以上降到今年4月的2.3%，今年GDP有望维持1%以上的正成长，与中经济合作成为普京政权的续命丹，也成为俄国战略困境下最大的希望。战争也让俄罗斯重新思考在欧亚之间的定位，将加速开发亚洲领土，这部分更不得不借助人力资源丰沛、有强大基建与制造能力的中国。

俄罗斯要在区域开发上与中方合作，在地缘政治上就得做出妥协，这给中国带来难得的机遇。俄罗斯决定对中开放海参崴，将对东北振兴产生积极作用。今年第一季吉林GDP增长8.2%、黑龙江增长5.1%、辽宁增长4.7%，均高于全国平均水准。若俄罗斯进一步开放海参崴与中国海军合作，将对日本造成压力。在中亚，俄国同意放行中吉乌铁路，以及在西安举行的中国与中亚五国峰会，都让一带一路推动与中国大西北开发更为顺畅。

西方国家对中俄战略合作深化表示忧心，认为是美中俄战略三角中，两角共同对抗一角，对美国领导的世界秩序不利，这和马克龙“俄罗斯沦为中国附庸”的论点类似，都过度西方视角，把中俄合作看得过于短浅。中俄虽深受美国及其盟友包围遏制之苦，但中俄深化合作，是对各自安全困境与国家区域发展需要所做的回应，是在合作共赢基础上的长期发展策略，而非联手与西方国家对抗。