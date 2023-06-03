选举前要上的一堂体育课

来源：台湾风传媒

作者：吴国誉

体育是政治也是外交

今年将举办的世界大学运动会与亚洲运动会，正逢台湾总统与立委大选期间，选手表现与国际运动赛事申办，也必然成候选人蹭热度的议题或政见。本篇就浅谈国际综合型赛事申办，所需的人本思维及跨领域人才的团队合作，来微科普一下现在越来越夯却很少被教的体育课。

2023年7月28日至8月8日将于中国四川成都举办世大运，亚运则在9月23日至10月8日于中国浙江杭州举办。东京奥运延期至2021年，官方名称仍称“Tokyo2020”，原定2022年举办的第19届杭州亚运，延后一年，也必然援例称“HangZhou2022”。明年2024年7月26日至8月11日，则将于法国巴黎举办夏季奥林匹克运动会。

回首2017台北世大运，从开始的被唱衰到最后翻红，当年的体坛小将至今已成体坛老将。政治上拿到赛事红利的时任市长柯文哲，从原本觉得办赛事过于浪费，到市长第二任期时却转向提申办亚运，足见赛事举办对城市发展与舆情声量都有正面效果，蒋万安在竞选市长时也喊出申办亚运。2010年台湾曾向亚洲奥会提交申请，由台北市申办2018年、由新北市申办2022年亚运会的申请。2012年3月，北市府称因取得2017年世大运申办，而撤回申办2018年亚运，新北市也未能进入2022亚运城市的最终候选名单。

“申办赛事”与“筹组参赛队伍”是两个不同的概念。在台湾，除了职业性赛事的棒球与篮球，其他运动普遍缺少与社会对话及“观众养成”，没有观众就没有消费，没消费就没有产业。申办综合型国际赛事，需要跨领域团队来接力，非单一地方政府运动机关与中央体育机关即可敲定，需倾全国之力，在外交、交通、国安、文化、财政、城市建设等公部门跨部会合作，还要中央与地方立法部门为许多因举办赛事而须修正的法律条文进行修法，并编列数百上千亿的整体预算，地方首长与总统直接达成共识才有可能兑现申办，这就是政治。

台湾人对国际体坛秩序了解不多，例如国际奥会的第一官方语言是法语，即使英语也能通，但对要打入欧洲贵族式的体坛，英语并不够。国际单项运动总会，多操控在欧洲人的手中，而亚运的主办单位亚洲奥会则以中东国家为主。总部于瑞士洛桑的国际奥会诞生早于联合国，不隶属于联合国体系的独立国际性非政府组织，并以观察员身分出席联合国会议，借而常呼吁政治体系要为体育运动服务。所以从来都不是“政治归政治，体育归体育”，而是“政治为体育服务，而不是体育为政治服务”。

台湾外交关注度，长期亲美日而轻中东与欧洲，各国是否愿意力挺台湾城市申办，而中国大陆是否默认放行等，都要经营。在两岸关系恶化下，2018年7月24日召开的东亚奥会理事会，以1票反对(中华奥会)、1票弃权(日本奥会)、7票赞成，通过取消2019年首届东亚青年运动会在台中，已支出的数亿开支打了水漂。这些都是外交经营上的不利，让2017年台北世大运成为台湾申办大型综合型赛事的绝响。

赛事需要以人为本的价值精神

热爱运动的人，才能把赛事办好，体育运动具准宗教性质，赛场上鼓舞人心的故事比比皆是。奖牌向来只是个信物，“人”的表现才是运动的核心。综合型赛事不仅是赛场上的竞技，而是人类智慧的具体实践场，包含年轻化、环保、永续利用、性别种族平权、禁药、反贪腐、文化美学甚至战争与和平等社会议题，透过运动在主办城市中实践。国际奥会已往年轻化的方向前进，像是国际奥会提出其委员70岁即退休，并让新运动的滑板、冲浪、运动攀登加入东京奥运，2024巴黎奥运新增霹雳舞(Breaking)，都是台湾能趁势超车国际的机会。巴黎奥运的Logo及参赛选手的性别比达到1:1，就是对性别议题的落实。解构体坛的权力结构，向年轻化延伸，端出街头风的新赛事并与年轻世代对话，国际体坛已不再闭门造车，台湾需要跟进。

参与赛事的不仅是运动员与教练，东京奥运时中华队的宣传口号“一起成为中华队”，就是打造运动科学、新闻行销、产业支持、粉丝应援等共同的参与，一起成为同队，振奋民心。台湾运动组织需要更开放，回应社会舆情，并以人为本，奖牌等于预算是个难改的量化指标，但打造五育均衡的全人环境，才是真正运动的价值。

近期法国网球公开赛也很热闹，乌克兰女将柯丝堤雅克(Marta Kostyuk)在赛后拒绝与白俄罗斯的莎芭莲卡(Aryna Sabalenka)握手，引来观众的嘘声。塞尔维亚名将乔科维奇(Novak Djokovic)赛后表态反对科索沃的独立运动等，都引发热烈讨论。赛事参与者的言论自由与政治表态与竞技无关，却都回到何以为人的普世价值来公开讨论，这正是台湾体坛长期缺乏的人文素养。

运动赛事的好看，来自于所有参与者的真实表现。赛场上除了技术高超的选手，周边的故事也是吸引眼球，东京奥运时举凡英国跳水选手Tom Daley在场边织毛衣、陆上曲棍球场上的一只蟑螂5秒特写、选手村内的纸板床等，都是人类智慧的结晶、是全球观众注目的焦点也是商机，这就需要运动行销。东奥时，台湾每三位在看电视的阅听众就有一位正观看奥运，举凡秒杀且盗版四起的中华队口罩到运动应援服装、饮料纪念瓶等，都显示运动与产业结合的前景可期。

赛事需要跨领域的人才团队

办赛事需要动员能量，台湾能跨专业协调，筹备操作过国际综合型赛事，并有筹组队伍叁合一经验的人力，也是凤毛麟角。奥运是地表上人类最大型的单一和平活动，是全球规格最高的综合型运动赛事，对主办城市的建设，都有莫大的影响。夏季奥运参与规模非常巨大，平均约有20万人会注册参与各种工作角色，其中包含来自206个国家奥会(National Olympic Committee, 简称NOC )与难民队，超过11000名选手、33个国际单项运动总会及其所属的各国单项运动协会，及千万计的现场观众。东京奥运因疫情而宣布延期前，在日本境内不含海外，即已卖出450万张现场门票。每届夏季奥运期间有超过300家的授权转播商，2万名的全球转播人员及6000名国际记者，城市的媒体自由度、交通运输与通讯频宽等都备受考验。

夏季奥运要在17天内举办，所有工作角色都需要缜密规划与跨国沟通，东京奥运使用43座运动场馆及为数众多的训练场，举办超过330项的运动赛事。举办奥运就是同时在一座城市举办50项运动的世界锦标赛。举办赛事需要协调全球各大运动赛事，互相让路就需要高超的协商能力。东京奥运即对日本全国经济影响自2013至2030的18年，超过3000亿美元。东京运动场馆整体的提升，竞赛及训练场有来自1964的整建与新建，为整座城市的市民运动习惯、便利性与基础建设等都达到永久性提升。选手村在赛后也解决东京都内的住宅需求，选手村内有一座约6000坪24小时营运的餐厅，于赛会期间供应300万份，合乎营养、禁药规范、生产履历及民族宗教文化特殊性的各式餐点，这些对于餐饮业者、食材供应、冷链等都是极高的考验。在交通方面就须动用2000辆巴士、15万面指示牌，在城市大众交通运输系统要配合赛事调整营运时间与效能，无线电频谱也需要重新安排。在奥运会结束后，同一城市还会接办帕拉林匹克运动会简称帕运会，俗称残障奥运，也需接待超过4400名全球帕运选手，对城市的无障碍建设也会有划时代的改变。这些都是需要跨专业的人才团队合作与养成。

申办赛事，可以是政治选举时的政见，并让台湾领袖在国际上有一席之地，在以人为本的普世价值观，并培养跨领域人力的准备下，用和平赛事推动国家集体前进。大型综合型赛事，是综合国力的展现与提升，从公众风气、政治立法、营运能力、国际通行、气候环保、治安医疗、观光住宿、营运赛程、交通运输、硬体建设、媒体通讯、行销公关、财务状况、资通科技、典礼文化等，整体提升城市规划与产业经济，并结合文化美学与媒体资讯等软体协作能力。赛事申办人力的培养，也可以是台湾体育院校系所，未来发展的重点。别再以为政治归政治，体育归体育，而是如何让政治工作为体育运动来服务，透过体育运动的和平行动，提升人类社会的文明水平。