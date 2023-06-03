朝鲜半岛恶性循环 东北亚局势趋复杂

来源：香港《明报》

《明报》社评

朝鲜周三（5月31日）发射军事侦察卫星失败，火箭坠落韩国外海。近一年多来，随着半岛局势愈趋紧张，朝鲜多次试射短中远程等各类导弹，与发射卫星一样，运载工具都是火箭，美日韩三方这次大作文章，首尔一度发出警报，日本之前更警告会击落朝方火箭。朝鲜声称，连串试射是回应美韩的联合军演及美日韩三方同盟威胁，令朝鲜半岛深陷“军演-试射-威慑-再试射”的恶性循环，东北亚局势更趋复杂。美日韩军事同盟加快成形，矛头所向除朝鲜外，还针对中国，而朝鲜以这种威胁为由，借机提升核武与导弹能力，美日韩再以朝鲜威胁为由，进一步强化军事同盟，令紧张局势轮番升级，中国的周边地缘政治环境进一步恶化。

朝频繁试射事出有因 美极限施压变本加厉

平壤声称，鉴于美韩联合军演显示的“侵略野心”，迫使其必须试射卫星，以具备“实时搜集关于敌人军事行为资讯的能力”，并称“短期内尽快进行第二次发射”，预料很可能在月内第二次试射。只要美国拒绝接触对话，对平壤继续持敌视态度，朝鲜就不会停止试射游戏。正如4月13日中国外交部发言人汪文斌所言，朝鲜半岛“本轮紧张局势事出有因，美方日前在半岛周边大搞军演，出动战略武器，带来的消极影响有目共睹”。

从去年8月至今，美国与韩国联合军演多达四次，其中3月的“自由之盾”演习长达11天，是五年来规模最大的联合军演，美军出动新型“机载侦察和电子战系统”（ARES）飞机、第五代先进隐形战机、“核战略轰炸机”B1-B、B52H和MQ-9“死神”无人机、搭载“战斧”巡航导弹的核动力航母、核潜艇等大批顶尖战略武器，彰显所谓“延伸威慑”（extended deterrence）。演习的场景更设定在美韩联军对朝鲜反击成功后，在朝鲜领土上维持治安、恢复行政机构、开展人道援助等背景，挑衅意味浓厚。

曾几何时，美国与朝鲜的关系一度缓和，特朗普与金正恩也曾三度会面，但半岛无核化却功亏一篑。在美国力推印太战略及中美博弈的大背景下，近年来美国对朝鲜政策丕变，重回极限施压政策，而且变本加厉，与俄乌战前对俄手法一样，即联合盟友以威慑制裁进逼，并不打算认真对话谈判，令擦枪走火风险升高。美国的战略目标，已经不限于朝鲜半岛无核化，而是有其他考量，一是窒息朝鲜经济发展，更迭平壤政权；二是围堵中国，为北京制造战略难题；三是离间中韩、中日关系，阻止东北亚经济一体化实现。

近年随着国内政治右倾保守化，日本的防卫政策已突破宪法限制，从防御走向进攻，大增军费开支，更研发具备中远程攻击力的巡航导弹，并计划2026年前部署。对中俄朝外交渐趋强硬，在台湾问题上跟随美方口径，更扬言要击落朝鲜试射的火箭。尹锡悦上台后，韩国也一改在中美间走钢线的中立政策，全面倒向美国，又改变前任文在寅的“北方路线”，对平壤采强硬立场。在美国支持下，韩国大幅增加军费开支，计划在未来五年平均每年增长6.8%，更扬言要发展核武力。

在华府撮合下，日韩关系迅速升温，但实质是首尔向东京“低头”，双方握手言和仅为满足美国利益。上个月，美日韩三国首脑在G7广岛峰会聚首，商定实时共享朝鲜导弹情报等三边多领域深化合作。但目前双边关系仍优先于三边组合，其中美日优先于美韩、韩日。尹锡悦迎合美方，就是希望韩美关系能超越日美关系。

后冷战时代已经或正在结束，中美博弈升级及俄乌战争是两大标志事件。东北亚形势的变化，主要特点是大国对抗加剧，阵营化趋势明显，除美日韩军事同盟外，中俄朝也在抱团取暖。除欧洲外，东北亚已成为全球军备竞赛最激烈的地区。在此背景下，朝鲜半岛的无核化及和平机制构建，预期趋向悲观。

对中国来说，东南亚在中美博弈之间基本保持平衡，经过外交努力，中欧关系近期也有起色，反而是历史文化渊源最深的东北亚地区，外部环境日趋恶化：美国步步进逼，日韩选边站队，朝鲜亦借力打力，俄罗斯渔人得利，中国在地缘政治上挑战严峻。

朝借力打力日韩归边 中国地缘环境趋恶化

不过，美国强化美日韩“三方联盟”，拼凑亚洲版“小北约”，但韩国存在强大的反日力量，韩日很难成为条约盟友。尹锡悦对日外交调整步伐太大、太急，或会引发国内反弹。而韩国民意迟早会意识到，美日韩“铁三角”是以牺牲韩国为代价的战争模式，战事一起，首尔将首当其冲。

面对东北亚新局，中国应该提前做好战略布局，方可将美国围堵所带来的风险降至最低。朝鲜拥核已成事实，逼其弃核无异为美国火中取栗。北京可以一方面协助其发展经济，维护半岛稳定，另一方面利用与平壤的特殊关系，牵制美日韩，至少令首尔在台湾问题上知所顾忌。同时在外交上保持战略定力，采取灵活手段，维护与日本、韩国的经贸关系稳定，只要中日韩经济深度交融，日韩欲重组产供链也非短期之功。毕竟，中国很近，美国很远。