全球亮起暗示经济减速的三大信号

来源：日经中文网

暗示全球经济减速的信号正在市场点亮。由于对中国经济复苏的期待减弱，铜等主要商品的价格相较于今年的高位下跌两至三成。在美国债券市场，被视为经济恶化预警信号的长短期国债利率倒挂现象的持续时间创下42年来最长纪录，低迷的海运运费也反映出欧美消费疲软。虽然有美国债务上限问题取得进展等未来的利好因素，但三个信号反映出市场对经济的强烈担忧。

商品价格行情方面，铜价相较于今年的高位下跌两成，锌下跌三成，铝下跌两成，均出现明显下跌。特别是铜，被广泛应用于基础设施、汽车、家电产品等多种行业，铜价就像经济晴雨表一样先行波动。它也被称为“铜博士（Dr Copper）”，其价格动向备受关注。

铜价下跌反映了市场对铜需求占全球六成的中国经济停滞的担忧。在中国，建筑用铜电缆是铜的主要消费去向。中国1至4月的房地产开发投资同比减少6.2％。虽然之前预计冠病疫情后的经济复苏会促使投资增加，但房地产开发企业的资金周转情况仍不稳定，新的开发投资陷入低迷。

房地产被认为占中国国内生产总值（GDP）的三成左右，对经济影响很大。房地产问题已演变为财政来源依赖于土地使用权收入的地方财政的信用问题，云南省昆明市、山东省潍坊市、甘肃省兰州市、广西壮族自治区柳州市这四个城市因被认为“财政实力薄弱”而受到关注。这些地方政府的基础设施投资能力下降，很难通过财政支出为经济增长率提供支撑。

除了房地产之外，4月和5月，中国的制造业采购经理人指数（PMI）连续两个月低于荣枯线50。由于欧美经济也增长乏力，中国出口难以加速。伊藤忠综研首席经济学家武田淳表示：“中国经济形势没有显示出向上迹象，很难转为商品价格上涨局面”。

在债券市场，越来越多的观点对美国经济前景感到不安。

美国短期国债收益率高于长期国债收益率的反常状态被称为“收益率倒挂”。这被视为经济衰退的预警信号。比较一下美国两年期国债和10年期国债就会发现，截止到5月26日，收益率倒挂状态已经持续226天。创下1981年以后42年以来时间持续最长纪录。

3个月期与10年期国债的利息差在5月上旬一度扩大到负1.9％，创下42年以来的最高降幅。美国纽约联邦储备银行根据利息差计算出的美国经济衰退概率为68％，超过雷曼危机及IT泡沫之前。

背后原因是美国联邦储备委员会（FRB）为了抑制通货膨胀而收紧金融政策可能会拖累经济。4月个人消费支出（PCE）物价指数比上年同月上涨4.4％，超过市场预期等，通货膨胀的粘性越来越明显。美联储继续加息的预期越来越强，这将导致收益率倒挂趋于长期化。

集装箱船市场行情反映欧美消费疲软，持续低迷。

据上海航运交易所介绍，上海发往美国西海岸的现货(即时合约)运费5月第四周为每个40英尺集装箱1398美元（约1888新元），比上年同期下跌82％。上海发往欧洲的运费为每个20英尺集装箱859美元，也比上年同期下跌85％。也有集装箱船公司说这是不盈利的价格水平。

货物运输放缓的原因是欧美零售业积累的过剩库存。从亚洲运往欧美的多为家具、服装及玩具等最终消费品。由于冠病疫情下供应链混乱，各零售企业较多确保了库存，而在通货膨胀下消费增长缓慢。库存变得过剩，从2022年下半年开始，运输量迅速减少。

虽然4月美国零售销售额超过上月等，也有观点认为目前消费坚挺，但可以看出新的进口需求并不强。

海运调查公司Sea Intelligence指出：“零售业及批发业的库存趋于增加，调整还不充分。预计暂时会对集装箱运输量造成负面影响”。

运输铁矿石及煤炭等的散装船的市场行情也疲软。反映散装船市场行情的综合价格趋势的“波罗的海指数（Baltic Dry Index，1985年为1000）”截至5月26日为1172，比年初以来的高点（5月10日，1640）低大约三成。

在主要进口国家中国，铁矿石及煤炭的进口势头减弱，船只载货量的供求放缓。

2月中旬以后，随着严格的防疫政策的解除及春节假期结束，由于经济活动活跃的预期，中国一度扩大了进口，但目前需求并没有预期的大，这造成指数下滑。