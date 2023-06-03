参选美国总统，可彭斯早就被贴上了“共和党背叛者”标签

来源：新京报

作者：陶短房

路透社报道称，美国前副总统彭斯将于6月7日，也即彭斯64岁生日当天，正式宣布竞逐2024年总统大选共和党候选人提名。

据熟悉彭斯参选计划的消息人士称，届时彭斯将出现在艾奥瓦州首府得梅因市，出席当晚在一所大学举行的美国有线电视新闻网（CNN）“市政厅会议”节目录制，主题是宣传彭斯出版的最新回忆录《上帝保佑我》。

目前，在共和党内，除了彭斯和众所周知的前总统特朗普外，已有现任佛罗里达州长德桑蒂斯5月24日宣布参选，南卡罗来纳州参议员斯科特5月22日宣布参选，前阿肯色州长哈特钦森4月26日宣布参选，现任新罕布什尔州长苏努努4月26日宣布参选。

更早的则有，前南卡罗来纳州长、前美国驻联合国大使黑莉和投资公司经理拉瓦司瓦米，在2月即先后宣布参选。而前国务卿蓬佩奥1月就公开宣称“几个月后宣布参选”，但迄今并未正式宣布。

此外，还有前新泽西州长、前共和党内总统候选人提名竞争者克里斯蒂，计划6月6日择机宣布参选；现任北达科他州州长布尔古姆也首次透露将参选，知情者称其选择的宣布日期也是6月7日，跟彭斯同一天。

由此看来，对共和党内有意竞逐党内总统候选提名的各路人马而言，未来一周将是格外忙碌的一周。但分析人士指出，包括彭斯在内，为总统大位跃跃欲试的各路人马忙碌到最后，可能都是在为特朗普“帮忙”。

“开锣”选择煞费苦心

作为一个坚定的社会保守派，彭斯在出任副总统、忠心扶持特朗普之前，在印第安纳州担任州长，并代表该州在联邦国会任职十多年之久。考虑到美国总统大选党内候选人提名竞争者有在家乡或自己选区“开锣”的传统，彭斯此次首站选择艾奥瓦州是不同寻常的。

分析家指出，彭斯此次“反常”选择是煞费苦心的。

艾奥瓦州是2024年共和党内候选人提名提前举行的一个州，且该州保守的福音派选民人数众多，而彭斯本人就是福音派，自然希望借此夺得“地利”之便，在共和党内总统候选人提名投票中拔得头筹。

彭斯被认为长于线下调动人气，而不善于线上互动。正好的是，艾奥瓦州选民普遍保守，喜“真人互动”却不太习惯线上拉票。而该州得梅因等市政当局和著名比萨连锁店Pizza Ranch都和彭斯关系不错，可以成为他的拉票助选平台。

此外，彭斯在该州人缘不错，3月的一份民调显示，66%的该州共和党人对彭斯持正面看法，持负面看法者仅26%，另有7%不确定。而该州不少资深共和党要人，也都是彭斯的老朋友或同情者。

因此，彭斯首站放弃自己的老家印第安纳州，而“反常”选择艾奥瓦州，也当属情理之中。

“背叛者”很难讨好选民

长期以来，彭斯给人以在国内和社会问题上比特朗普更保守的印象。

和历史上多次转换门庭、半路出家的特朗普不同，彭斯是老牌极右翼共和党政客，他反对堕胎、反对“奥巴马医改”等典型共和党保守派观点，而其从未更改且不加掩饰。

但在党际博弈上，彭斯主张“更有礼貌”，他是2020年1月6日特朗普支持者冲击国会事件发出后，最早站出来谴责并将之归咎于特朗普的共和党政要之一。而今，彭斯也坚决反对特朗普及其支持者掣肘美国正在进行的对乌克兰援助。

可以说，相比特朗普，不论任职副总统期间或卸任后，彭斯都给人以更“传统”、不愿附和特朗普某些外交上“出格”动作的稳重印象。

为此，有分析家指出，彭斯参选最大的难点，是经过四年不太成功的副总统任期，选民们对他反倒“陌生”起来——许多共和党支持者因此将大半任期亦步亦趋追随特朗普、最后关头却拒绝附和特朗普的彭斯，定义为“总统（特朗普）的叛徒”，而淡忘了他此前资深共和党保守派政客、老牌福音派人士的“旧标签”。这对彭斯自然是颇为不利。

也因此，被直接贴上“共和党背叛者”标签的彭斯，尽管如今在艾奥瓦州的民调支持率仍然不差，但较前已有大幅下滑——正如该州共和党资深战略家柯切尔所言，“如果没有2020年1月6日事件，他在艾奥瓦州原本一片光明”，如今则不见得了。

然而，艾奥瓦州恐怕已是对彭斯“最友好”的州了：最新一项民调显示，全国共和党人对彭斯的支持率，只有可怜的4%；而另一项民调统计结果则更少，尚不足1%。

分析家指出，彭斯传统上把福音派选民当作自己“票仓”，此次选择在福音派聚集的艾奥瓦州“开锣”也意在如此。但是，过去八年间，福音派选民已被特朗普深度“捆绑”，背负“背叛者”恶名的彭斯恐怕很难讨好，甚至还有可能弄巧成拙。

都是为特朗普“帮忙”？

无疑，所有试图争取党内总统候选提名的共和党人，都将直面来自特朗普的实力碾压。民调支持率一直领跑党内的特朗普，看似无人能敌，共和党“人气选手”德桑蒂斯尚且不能，遑论彭斯。

在此情况下，一些分析家还指出，特朗普团队已经为特朗普精心制作了选举方案，即通过不断强调自身政纲，深度捆绑本就以坚定著称的核心选民，同时充分利用其他候选人的“多而散”，使之无法形成对抗合力，只能任由特朗普劫持共和党内政策和议程。

按照这一构想，共和党内候选人提名争夺者越多，特朗普赢得党内候选人提名的概率就越大。因为，在共和党选民狂热追捧下，共和党内议题早已深度“特朗普化”，其他候选人中，不敢直接反对特朗普者，会自然而然被“真特朗普”比下去，而敢于直接挑战特朗普的彭斯等人，则会被其他“队友”分流选票。

一位接近特朗普竞选团队的人士称，该团队成员就认为，“彭斯他们的参与对特朗普是好消息，因为他们会分流掉德桑蒂斯的选票，而非特朗普的”。

一项最新民调显示，支持特朗普的共和党选民占比高达54%，较第二名德桑蒂斯的21%高出一倍有余，而彭斯的支持率仅勉强高于2%。照此模型，挑战者越多，他们每个人离特朗普的差距就越悬殊。

当然，特朗普也未必就因此能笑到最后。不少分析家和民调都显示，因为特朗普越来越“语出惊人”，许多原本在其他问题上互相争吵的美国选民，仅仅因为唯恐特朗普“再来四年”而愿意站出来投一张反对票。

倘若这一趋势不改，届时彭斯们将不得不面对一个苦涩的现实：在他们为特朗普“帮忙”，让后者越来越容易地赢得共和党内提名的同时，也很可能将再次把白宫拱手让给民主党。