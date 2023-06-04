美债务上限协议通过！全球资产影响几何？

来源：中国基金报

作者：赵心怡、叶诗婕

美国债务上限危机暂时“告一段落”——美东时间5月31日，美国国会众议院通过了一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，隔日参议院通过，根据法案政府开支将受到上限制约直至2024年结束，但可以避免发生债务违约。根据美国国会预算办公室数据，目前美国联邦债务规模约为31.46万亿美元（42.48万亿新元），占其国内生产总值比例已超过120%，相当于每个美国人负债9.4万美元。

事实上，二战以来，美国已103次调整债务上限，尽管未曾出现过实质性债务违约，但债务上限危机仍可从市场预期、流动性、风险偏好、借贷成本等机制作用于全球金融、实物资产。

多位业内人士对《中国基金报》记者表示，在目前美国债务上限情景下，中长期看美债上限违约风险难以忽视，亚洲等新兴市场股票表现将更具韧性，而市场关注的重点也将重新回到美联储的货币政策上来。

危机暂缓新兴市场股票表现更具韧性

除本次外，1976年以来美国政府债务共有22次触及法定上限，每次债务上限触及后均得到了上调或暂停，只是经历的时间长短不同。

彭博数据显示，2011年债务上限解决前后，标普500指数自高点下跌16.7%，而MSCI新兴市场指数下跌16.3%；在2013年债务上限解决前后，标普500指数最大下调幅度为4.1%，MSCI新兴市场指数为3.4%。而在本次债务危机谈判过程中，亚洲市场反应参差，日经225指数创1990年以来新高，香港恒生指数则跌至年内新低。

瑞银财富管理投资总监办公室（CIO）对记者表示，尽管美国彻底违约的可能性非常低，但此前因为市场担忧发生发生违约，很多国家和行业都遭到抛售，但这次亚洲市场表现相对于美国和发达市场更具韧性，得益于较佳的盈利增长前景和具吸引力的相对估值，尤其看好中国、泰国和韩国。

具体就中国市场而言，瑞银CIO认为，盈利才是关键催化剂。中国今年首季盈利增长较去年第四季有所改善，有助提振对中国资产的信心。与亚洲其他地区（日本除外）相比，中国股市的估值似乎被低估。

景顺亚太区（日本除外）全球市场策略师赵耀庭也对记者表示，债务协议的顺利通过消除了美国乃至全球面临的一个不明朗因素，进而短暂提振市场情绪。中航信托宏观策略总监吴照银对记者称，因投资者对两党达成一致有确定的预期，所以近期美国以及全球资本市场并没有对美国债务上限问题过度反应，整体表现平稳。

中长期看 美债上限违约风险难以忽视

目前来看，主流大类资产对于美债危机的叙事反应都较为平淡，但野村东方国际证券资产管理部总经理兼投资总监肖令君对记者表示，从中长期的资产配置角度出发，诸如美债上限等类似的尾部风险事件难以忽视。

“对冲投资组合的下行风险，主要考虑两点：一是多元化低相关性资产配置、二是支付保险费的另类策略，为组合提供下行保护。回顾美债上限危机历史，看到避险资产如美元、美债、黄金在通常较风险资产呈现明显的超额收益，因此组合配置中保有一定比例的避险资产有助对冲投资组合波动。”肖令君进一步阐述道。

长江证券在黄金与美债季度展望中也提到，黄金作为典型的避险资产，国际金价将有支撑，短期或继续走高，因为美债利率短期内仍会高位震荡，通胀不确定性仍然较高，同时全球整体风险因素在提高。

肖令君还提到，另一方面，极端危机环境下，大类资产会呈现同涨同跌的特征，如2020年3月极度恐慌时期，市场无差别抛售一切资产增持现金，传统避险资产随同风险资产一起下跌，因此以期权保护组合下行风险是另一种方式。美债违约并非我们的基准假设，如果出现此类尾部风险，做多波动率、以及做空风险资产的衍生品策略将显著受益。

瑞银首席美国经济学家Jonathan Pingle则认为，全球信用市场的最佳非对称对冲策略是做空美国高评级银行（评级下调、对手方、杠杆担忧）、美国寿险企业（CRE敞口、高杠杆、估值紧绷）和美国REIT（出现更严重的衰退时，CRE敏感性更高）。

FXTM富拓特约分析师黄俊则对记者表示，美债上限的提升，将促进美联储停止紧缩货币政策，对美股也是一大利好。他还认为，美国政府的财政支出得到了保证，在两年内可以继续举债。最近两周的美债谈判关键期，美国三大股指主涨，“用脚投票”的市场报以乐观。可见随着美债上限谈判的尘埃落定，美股仍有望进一步有良好表现。

市场重点再次回到 美国财政政策和货币政策上

美国参议院已经投票通过债务上限法案，市场关注焦点再度回到美国未来的财政政策和货币政策上。肖令君认为，如果未出现黑天鹅事件，预计联储仍将贯彻数据依赖原则，联储可能会持续关注就业数据和工商业运行情况，等待市场自然降温至浅萧条后再开启降息，年内降息的乐观预期存在修正可能。

肖令君还称：“从经济数据上看，美国经济韧性好于预期，如果年核心PCE指标继续反弹走高，不排除联储还会继续加息的可能，但加息周期已接近尾声，利率基本见顶的趋势不会改变，因此预计加息对市场的冲击趋缓。”

赵耀庭认为，债务上限协议通过后，美国财政部预计将可于未来七个月发行逾6000亿美元的国债。随着市场流动性收紧，这或将产生显著的吸力作用。债券收益率或将随着资本流出经济而上升。

FXTM富拓特约分析师黄俊则称，接下来美国财政部的工作重点是如何为美债找到买家，其中有三个重要看点，即第一，美联储现在仍在缩表周期，接下来是否要调整货币政策停止缩表抛售美债；第二，以中国为代表的贸易顺差国是否购买美债；第三，美国国内普通家庭可能成为购买美债异军突起的力量。

黄俊进而分析称，美联储现在仍在缩表周期，接下来是否要调整货币政策停止缩表抛售美债。如果美联储缩表卖出美债，美国财政部发行美债（向市场卖出）这无疑会给美债市场造成极大抛压。他总结道，美债的重新发行，有可能促使美联储美联储停止加息和缩表。在5月美联储FOMC申明中删除了此前暗示未来还会加息的措辞，需要关注6月利率决议中美联储是否能进一步确认停止紧缩的态度。