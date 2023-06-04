来源：联合报

作者：周阳山

国民党中央为了加速提名便宜行事，绕过了初选程序，直接征召侯友宜参选；原先是一团和气，现在却面临了新考验。不但许多深蓝的支持者不买帐，而民调的支持率更一口气跌到排行第三，前景不再乐观。

面对这样的颓势和隐忧，尽管国民党高层已采取补救措施，企图汇聚大咖的支持，以期整合派系、重整旗鼓。但这却忽略了一个关键性问题，那就是当前的困境是源于支持群众的自主意愿和民主程序正当性的不足，只有借助战略布局的重整，确实掌握两岸动向与国际情势，而非仅仅着眼于派系人脉的整合，才有可能真正的救危与应急。

依照目前的民意动向，绿营赖淸德的支持率在三成八到四成二之间，能扩张多少还有待持续观察。而白营柯文哲的主要支持者，在20岁至39岁的青年世代，至少有四成以上。相对的，侯友宜在年轻人的选票中却明显处于劣势，如果原先的蓝营支持者，尤其是外省选民心不甘情不愿“含泪投票”，大选的胜面不容乐估。

进一步分析，如果柯文哲的选民支持率超过一成五以上，或者取得了郭台铭的支持，侯友宜就很难胜选了。基于此，选战策略也就具备关键的意义。

目前，赖的作法是呼吁两岸和平，争取中间选民的支持，拉一票算一票。柯的策略则是以金门为中心，号召两岸一家亲，主张兴建金厦大桥，以期化干戈为玉帛。至于侯友宜则着眼于中间选民，既反台独又不支持一国两制，对改善两岸关系的态度十分谨慎，而认同九二共识的立场也比较模糊。很显然，他对深蓝支持者仍然信心满满，不以为意。但这是严重的误判和失策！

究其实，不管是国民党中央或侯友宜阵营，在经历了“换柱”和“抑韩”风波后，已不具备统合蓝营的全方位实力，遑论对岸的肯定与支持。而大陆方面的涉台机制，也不再无分轩轾、一味认可蓝营的候选人。

由于陆美双方的大国博弈已进入崭新阶段，斗争日益激烈，无论是蓝绿白任何一方政治人物，美方的支持与默许未必是胜选的保障，更不可能为大陆方面轻易的接纳。这是“两大之间难为小”的政治宿命，除非候选人有足够的智慧和底气，否则左右逢迎、投机取巧的结果，恐怕只会自曝其短、自贻伊戚。

由此看来，侯友宜阵营必须从陆美关系与两岸大局的角度审慎思考，深自蕴酿，重新拟定选战策略，以稳定选民支持的基本盘为首要考量。

至于争取中间选民板块的规划，则应该是在今年秋冬之交，选举情势稳定之后再作另类思考。这样的精算与盘整，是挽救当前颓势的必要措施。若再首鼠两端，顾此失彼，甚至因小失大，坐失先机，那就很难掌握胜算了。