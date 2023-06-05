欧盟担心中国以产品安全为由逼迫欧莱雅等交出商业机密

来源：彭博社

欧盟针对中国有关化妆品公司的规定提出了担忧，因北京方面要求欧莱雅、LVMH等企业如果在中国销售商品必须提供详细的产品信息。

中国会分阶段实施这项规定，化妆品企业需提供原料和生产工艺细节，原材料采购以及配方构成等数据。大部分信息都收集并存储在中国当局管理的数据库中。

不具名知情人士透露，欧洲公司的主要担忧是中国可能打着产品安全的幌子让他们交出商业秘密。一位要求匿名的欧盟官员表示，在近期中国和欧盟官员最高层对话中已经提到了此类关切。

业内专家称，这些公司被要求分享的信息范围远远超出其他大多数市场。中国的规定对本国企业同样适用，与欧盟相比，中国这方面的法规“侵入性”要高得多，当局要求企业提交有关中国数据服务器的关键信息。在欧盟，此类数据由企业自己处理。

专家说，适应新机制的过程非常耗时，需要动用更多资源。与此同时，他们承认，鉴于中国市场的庞大规模及其对企业的重要性，欧盟公司别无选择，只能遵守相关规定。

行业游说机构Cosmetics Europe负责科技监管和国际事务的董事Gerald Renner在一次采访中表示，中国对信息披露的要求达到了“极端细致”的水平。

他补充说，有人担心规定可能迫使企业向中国提供“有关化妆品产品蓝图的详细信息”。

Cosmetics Europe的成员包括欧莱雅、LVMH及其他美容企业。欧莱雅和LVMH集团的代表不予置评。中国国家药品监督管理局没有回复彭博的置评请求。

没有证据或迹象表明，中国将把从化妆品企业收集的信息用于恶意目的。

一位业内专家表示，有关披露更多信息的要求也可以被视为隐性的保护主义，因为企业为了遵守规定需要动用更多资源。知情人士称，披露程度相当于移交了产品制造的机密。

Cosmetics Europe的Renner表示并没有证据表明知识产权被盗，但他警告说，“任何公司都会担心商业秘密可能被竞争对手利用，我们只能抱最好的期望”。