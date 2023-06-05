不进步的民主进步党——台湾政界性骚扰风波的冲击

来源：明报

作者：关仲然

台湾的性骚扰丑闻愈闹愈大，自上星期有民进党前党工在网上发文，讲出受害经过、响起“第一枪”之后，其他曾经受过同类性骚扰伤害的受害人，也陆续鼓起勇气剖白，对台湾整个政治生态，无论是职场（政党）文化还是以后的选举政治，都带来很大冲击。

这次台湾政界的“#MeToo”运动，以民进党为重灾区（随着愈来愈多受害人站出来，也逐渐波及国民党），事件的情节和经过，跟近日大热的台湾政治剧《人选之人》剧情都非常相似。相似的地方，是除了发生性骚扰事件之外，还包括政党对性骚扰投诉的“冷处理”，就像该剧中的政党秘书长，处处对加害者的包庇纵容，并将责任归咎于受害人，形成对受害人的二次、三次伤害。

政党爆出如此巨大丑闻，自然令选民失望，在风波还在不断发酵之际，无疑为明年初举行的选举带来很大变数；但更重要的是，今次事件揭发了台湾政界的另一种黑暗（以往觉得政治黑暗，更多集中于黑金政治）。不过从正面地看，这次风波或许能对日后政界职场上的性别平等带来改革。

今次性骚扰丑闻，民进党的窘态是最令人失望。风波发生之后短短几日，赖清德、蔡英文、卓荣泰等现任和前任民进党主席先后公开道歉，承认自己担任主席期间发生这些事件属难辞其咎，又承诺全面调查事件和检讨改进。

但现实是，这些性骚扰事件并不是这几天发生的，这些政治领袖今天义正辞严的姿态，更对比出政党当初对这些投诉的冷处理，既无情义，更无道德或正义可言。赖清德说“我们不会转身离开，更不会就这样算了”，那为何当初“就这样算了”？民进党的全名是民主进步党，高举“进步”的价值，其往往在选举的时候，喜欢强调政党的立法委员名单有更高的女性比例，又或强调蔡英文是女性党主席；但实际上原来是“挂羊头卖狗肉”，这样如何服众？如何取得选民支持？

在第一名前党工的申诉中，提到自己受性骚扰之后，曾经上报当时党中央妇女部主任许嘉恬（后来升任民进党副秘书长，今次事件遭揭发后请辞）；但许嘉恬的回复是：“所以呢？你希望我做什么？”民进党当初对这些事件和投诉的处理，一方面固然是对性别平等价值的践踏，或以为这真的是小事；惟更离谱的是认为可以通过权力的不平等，而将丑闻压住，就如《人选之人》的剧情，在选举前要“大局为重”，想大事化小、息事宁人。不过现实是，台湾每两年就举行一次选举，永远都是大局，受害人就要永远忍耐。

这包庇态度当然是大错特错，任何事件都是“个别个案”，亦代表民进党当初如果能够严肃处理，认真调查和还原事件真相，或许会引来一点风波，但这是作为党中央和政治领袖的基本责任，更不用说这同时能够真正显出政党的进步价值，反而有加分的作用。

选择纵容包庇，并且以为就此可妥善处理，这实在是愚蠢得可怜的做法，没有公关技巧，也找不到半点进步的价值。纸包不住火，到今天事件终于公开，政党的窘态也是几何式倍增；而且不能够忘记的是，受害人正因为政党当初的不负责任而蒙受更大伤害，这才是民进党领导层最难辞其咎的地方。

这次性骚扰丑闻，最值得关注的是，日后台湾政界职场的风气能否迎来真正变革。随着愈来愈多受害人说出自己的经历，这反映出这些“个别个案”，原来一点都不个别。接二连三的政界人物（当然也包括其他界别），在文化和价值上都似乎出现了严重的滞后和错误，其个人行为操守之不检点都令人侧目。事件唯一正面的结果，是受害人有勇气将事件说出来，而这跟流行文化的作用有很大关系。

没有《人选之人》，受害人大概不会再有勇气将其受害经过说出来。第一名民进党前党工在网上发文的时候，提到“当时高举着妇女权益旗帜的人未成为我的翁文方，我就要成为我自己的翁文方”——翁文方是该剧里面为受害党工伸张正义的角色。正是这样的一个角色、一段情节，给受害人有勇气说出自己的类似经历。同时一石激起千重浪，其他受害人也受到鼓励，讲出自己的故事。当现实和虚构的剧情如此相似，自然引来更大回响，令人对现实有更大的不满。

从这几天事件的发展，看来还会有更多人牵涉其中。虽说风波开始蔓延到国民党（像国民党立委、花莲前县长傅崐萁被指涉及性侵），惟民进党始终是今次事件主角，相比起传统保守的国民党，其令人失望和意外的程度也是远超其他对手。这意味着民进党在半年后左右的选举，将会面对很大考验。

对民进党来说，“庆幸”的是这次性骚扰风波除了慢慢牵涉国民党之外，还有其他知名人士也受到指控，当中包括民运人士王丹和流亡作家贝岭，多少转移了大众的注意力。不过，民主进步党一点都不进步的形象已经表露无遗。既然不进步，民进党还能够如何说服民众继续支持？

去年地方选举，民进党大败，当时的一个结论是：民进党支持者对民进党失望，因此流失大量选票，但因为该选举只属地方性质，重要性不高，所以选民不需要“含泪投票”，对日后的总统和立委选举未必有很大警示。

然而，大半年过去，民进党将要改朝换代之际，赖清德本来就不及蔡英文受选民（特别是年轻一代）欢迎，这个时候还爆出如此大的性骚扰丑闻，民进党的支持者即使知道大选有其重要性，惟是否愿意更委屈、含更多的眼泪去继续支持民进党？选民不支持民进党，不代表就会转投国民党阵营，或会转投其他小党，或干脆不投票。当民进党没法催谷自己支持者投票的时候，去年地方选举的结果，或会随时重演。

对民进党而言，明年的总统选举是“三头马车”，本来已是场硬仗，但现在看来，当整个政党都出现重大危机的时候，立委选举也同样举步维艰。

今次性骚扰事件，从党中央收到投诉到决定把事件压下来，这往往牵涉政党里面不同人物的参与而得出的集体决定，没有一个政治人物能够置身事外。这也意味选举的对手可以用此议题，攻击任何民进党人物。如果这场选举的最大议题是性别平等而不是两岸关系，这大概不是今时今日的民进党所希望见到。