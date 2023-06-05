郭柯配 一场游戏一场梦

来源：中国时报社论

政治人物行事发言要谋定而后动，遵循起码的规范，谨守诚信原则，还要有一定的章法。鸿海创办人郭台铭四年前争取国民党提名失败，这次卯足力量争取国民党征召又落空。以他稚嫩的政治素养，遭遇这些挫败是必然的，一点都不意外，更无任何冤屈可言。然而，他行而无谋，言而无信，两度违背国民党的党章强行加入竞争行列，不知回报还以怨报德，前前后后行为乖张，毛躁盲动，不断表现其暴冲性格，活像政治舞台上的一个小丑，而且一点都不逗乐，只引起民众的讪笑。

郭台铭四年前争取提名失败，愤而退党，对国民党及其总统候选人韩国瑜发出许多恶言恶语。这次表态争取国民党征召，朱立伦主席给予无党籍的他礼遇与方便，但他民调、立委与县市长支持三方面样样比不过侯友宜，他先前表示肯定侯友宜是国民党最理想的人选，誓言一定支持侯选总统。言犹在耳，他又拒绝与侯及国民党要员见面，更无任何挺侯行动，反而到金门亲近柯文哲，竟然十指紧扣演出“海誓山盟”的戏码。这一切都彰显他一贯好强不服输的个性，专横而霸道，一点理法与礼法都不顾。

郭台铭这些荒腔走板的行动无论是想“郭柯合”还是想独立参选，都是政治幼稚病的表现。柯文哲当然希望跟他合作，可以壮声势，又可获资源挹注，但如柯所说，“合作是没问题”，郭台铭有副手互补性，但对方不会来当副手。至于要柯文哲当他的副手，柯也不会屈从，而且会引起民众党被郭台铭“并购”的联想，不利于其自主性发展。然而，郭台铭仍把他商场上死缠烂打的手法搬到政治舞台上。据媒体报道，他随后赴云林见韩国瑜，又去拜会柯文哲的母亲。像是一个无头苍蝇，乱飞乱粘，目的是圆他的总统大梦。

民意目前的意向是下架民进党，以目前的政党认同度或支持度而言，只有形成在野阵营联盟，彼此携手合作，比较可能促成政党再次轮替。郭台铭也认同应拉下民进党，以获取台湾的和平局面，他在这个共同目标下最好的角色是扮演蓝白之间的桥梁，促进非绿大联盟。然而，他到目前为止没有任何整合在野阵营的言行，反而让人怀疑他是在分化在野阵营，至少是在弱化国民党，帮了民进党和赖清德的大忙。他一切只想成全自己的私心，罔顾基本的诚信原则，毫无他所敬仰的关公讲义气的精神。

郭台铭言而无信的纪录班班可考。四年前初选落败，两个月后郭台铭就声明退出国民党，咒骂韩国瑜及国民党；为了买疫苗搞人设，他写信给蔡英文，以“愿意全家移民”保证无意竞选总统；疫情结束后表态争取国民党征召，在征召未果后，一面声言会兑现承诺支持侯友宜，一面抱怨国民党骗了他；不到两个星期，他千里奔驰到金门，宣称与柯文哲海誓山盟；隔天就“都忘了”。信口开河，盲动躁进，财大气粗，莫此为甚。

郭台铭难道忘了自己在国民党提名底定后，发表声明强调“和平、繁荣、清廉”三大价值，肯定侯友宜“是国民党最好人选”，并称将信守承诺“尽最大努力支持侯友宜胜选”，“让无能的政府下架”？他还说，自己不求私利、为人民幸福和中华民国和平而战，永不罢休。他好话说尽，表面上美好，但讲一套做一套，造成国民党的困扰，连带影响侯友宜的整合气势。

郭台铭裂解在野阵营有前例可循。四年前他重回国民党时，郑重宣示会支持党提名人，但初选落败后转而与柯文哲合作，在关键选区安排子弟兵参选区域立委，并把亲信部属安插在民众党、亲民党不分区立委名单，结果成功帮民众党跨过半数以上席次门槛，也帮助促成国民党总统与立委选举双输的结局。这样自私自利、无诚无信、缺礼缺节的政客，扰乱了台湾的政局与规矩，难道柯文哲会愿意与这样的人搭配吗？