美国企业接近中国背后的苦境

来源：日经中文网

作者：阿部哲也

道琼斯工业平均指数在5月31日继续下跌。这不仅仅是一个美国债务上限的问题。当天中国的经济指标低于市场预期，以及全球经济复苏放缓的担忧也拖累了市场。

这是在中美冲突不断的情况下。尽管如此，中国仍是能让世界变动的重要因素。企业家担忧可能更严重。

“摩根大通无论是顺境，还是逆境，都会在中国”，摩根大通的首席执行官（CEO）杰米·戴蒙在访问中国上海时发出这样的声音。

杰米·戴蒙是在一个摩根大通主办的经济活动中作出这样发言的。该活动汇集了来自百度等中国领先企业的2500多名高管。杰米-戴蒙的论点很直截了当：“让我们停止脱钩”。

可以说这是一个华丽的转变。

这位领导世界最大银行的人，被称为“华尔街的意见领袖”。“我敢打赌，摩根大通会比中国共产党更持久”，这在2021年11月杰米-戴蒙一个有争议的讲话。

这个自称“是一个爱国者，和一个自由经济资本家”的人，很快进行了道歉。这次在上海发出的声音是对中方的最大限度的口头承诺。

据美国媒体报道，与此同时，摩根士丹利也在香港举行了一场中国投资活动。看起来华尔街已经开始不加节制地再次接近中国。有一个明显的动机，那就是母国业务，特别是投资银行业务正在苦苦挣扎。

受到美国快速升息和金融市场动荡的影响，这不利于股票和债券的承销，以及为收购提供咨询等业务。此外还增加了一个新的不确定性因素：美国银行的倒闭。即使是以商业银行为主导的摩根大通也无法摆脱管理上的担忧，其股价表现在过去三个月中下跌了5%，远低于标准普尔500股票指数5%的涨幅。

前往中国表态的并不局限于华尔街。自3月以来，苹果公司、高通和特斯拉等领先企业的高层管理人员相继访问中国，还有星巴克。这些企业都高度依赖中国，并在高通胀等影响下，在努力弥补其美国业务的停滞。

这些动向与美国拜登政府对中国态度的改变有关。就与中国的关系，拜登政府从今年春季开始说“不是脱钩，是去风险”。美国通过过度实施出口管制等，让商业活动萎缩。这种批评正在美国蔓延，对与中国和解的期望和压力也在迅速增长。

问题是中美关系是否真的会开始改善，中国是否再次成为持久的投资对象，这并不容易乐观。

“企业应该切断与中国的联系”，美国耶鲁大学的杰弗里·索南菲尔德教授等人这样说。

由于美国的关税和法规，中国的劳动力成本急剧上升，相关成本急剧增加。例如，稀土在北美的生产成本越来越低。由于出生率下降和人口老龄化，中国经济的前景也不确定。杰弗里·索南菲尔德教授说：“许多企业出于惯性和短期思维，扩大中国业务，而不是出于信念”。

中国在原则上或意识形态上不会向西方折服。与此同时，美国国会也没有削弱强硬立场。如果共和党的特朗普或者德桑蒂斯上台，不知道何时或是否会逆转脱钩。

最终，美国和中国都缺乏达成妥协的决定性动力。双方的口袋虽然都有些紧，但很难从史诗般的耐力竞赛中退下来。接近中国的美国企业，不可能持续提振坏消息堆积如山的美国股市。