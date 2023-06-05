赵立坚现身云南边境调研

来源：香港01

作者：孙圣然

中国外交部新闻司原副司长赵立坚，有“战狼发言人”之称，其转任外交部边界与海洋司副司长后，已鲜有公开露面，但动向依然受到关注。有网民近日表示，赵立坚现身云南边境地区做调研。

据“云南外事”微信公众号5月24日消息，5月19至24日，外交部边界与海洋司副司长赵立坚一行，到云南调研国家陆地边界管理与合作工作。

赵立坚深入中老边界、中缅边界一线，赴西双版纳州勐腊县磨憨镇、保山市腾冲市猴桥镇、怒江州泸水市片马镇等边境地区，实地踏查边界线，了解云南边界历史变迁，调研当前口岸通道功能发挥情况，与外事、商务、公安、边检等一线工作人员交流座谈，调研新形势下边界管理与合作新问题。

赵立坚表示，边界工作是促进中国与邻国睦邻友好和交流合作，维护国家领土主权和发展利益的重要工作。云南是边界工作大省，在服务周边外交中地位特殊。要共同做好边界工作，维护边界清晰稳定，发挥好口岸及通道的桥梁纽带作用，促进经贸合作，便利民间交流交往，在周边外交和命运共同体建设中发挥好边界工作的特殊作用。

赵立坚卸任外交部发言人后再次公开露面，引发网民评论：

“支持赵立坚，不管他在什么岗位上！”“准备升任正司局长的前奏。”“面对自己人，赵哥的笑容真诚多了。”“为啥不当发言人了？很怀念坚哥那有力的回答和蔑视的小眼神！”“赵立坚先生是中国外交战线的佼佼者，也是维护中国国家安全的守护者和捍卫者！”

据外交部网站1月9日发布消息指，赵立坚已卸任外交部发言人一职，并履任外交部边界与海洋事务司副司长。

公开资料显示，赵立坚出生于1972年11月，公共政策硕士，中共党员。此前担任中国驻巴基斯坦大使馆公使衔参赞职务，并曾担任大使馆临时代办，2019年出任外交部新闻司副司长，随后出任外交部发言人。

去年11月，中国爆发“反封控示威”，赵立坚妻子多次发文支持中国政府的抗疫政策，并认为中国多地发生的抗议活动是“被带节奏”，遭到网民反对甚至“网暴”。其后，赵立坚又疑因感染冠病20多日未公开露面，其妻子称”买不到退烧药靠邻居相助，与普通人一样”等话题被推上风口浪尖。