美中军事对抗加剧 台海安全堪忧

来源：旺报

《旺报》社评

第20届香格里拉对话落幕，美中防长未能如美国所愿，于场边举行会谈。中国释放的讯号非常清楚，愿与美国恢复对话，处理好两国关系，但在台海与南中国海问题上没有妥协空间。正如中国防长李尚福会中演讲所强调：一、中国军队不管付出多大代价，都将维护国家主权和领土完整；二、中方一直寻求与美建立新型大国关系，但这需要美方拿出诚意。

美中防长对话破局

中美最近传出两起机舰近距离遭遇危机事件，5月26日中国歼16战机在南中国海上空，近距离从美军RC-135侦察机前方切过；6月3日美国伯克级导弹驱逐舰“钟云号”与加拿大巡防舰“蒙特利尔号”通过台湾海峡，一艘中国军舰逼近，并加速横切到钟云号前方，双方距离不到150码，双方互控对方挑衅。令人忧虑的是，目前双方没有节制、缓和的迹象。

美国总统拜登亲自释放美中关系即将解冻的讯号，双方高层官员互动逐渐恢复，但在最关键的军事领域却踢到铁板。美中当前最迫切需要，就是恢复两军“第一轨”危机处理机制，但双方缺乏战略互信，阻力重重。今年香格里拉对话精确反映了印太地区及台海安全情势，除非双方很快找到务实可行的措施，否则前景悲观。

IISS在“2023年印太安全评估”发表专文《美中关系恶化与对台湾威胁升高》，探讨当前台海险恶形势，强调美中紧张关系聚焦台湾问题。美国中国问题专家史文也在香格里拉对话前夕发表“危机处理与台湾情况”表示，因为在台湾问题的对立，华府与北京最严重的外交与军事危机在未来几年将扩大。

综合他们的论点与主张，虽然美中都希望能透过恢复沟通对话，为两国螺旋下坠的关系打底，即使如此，都无法有效因应最棘手的台湾问题，美中必须深入化解彼此的错误认知，及建构军事危机处理机制。

多数人认为李尚福仍名列美国制裁名单，双方坚持不肯让步，导致防长会议破局，这只是台面上的导火线。美中对于防长会议的决策考量涵盖全方位战略竞争、地缘政治及国内政治等因素，再加上没有让步妥协空间的台湾问题，恢复军事沟通对话、建构风险管控及危机处理机制确实是最困难的工程。

奥斯汀在会中表示，“对话不是奖赏，而是必须”，有多一点的对话就愈能避免导致冲突的误判；但李尚福强调，交流对话需有原则，要在相互尊重、平等基础上进行，换而言之，中方决心打破美方主导一切的模式。

香格里拉对话正式名称为“亚洲安全峰会”，共有49国600多位代表出席，李尚福这次有备而来，在最重要的印太安全论坛，直接挑战美国印太战略，抗议美国试图推进亚太“北约化”。奥斯汀则与日、韩、澳等国防长举行双边与多边会谈，借此再度显示美方围堵中国，维持在印太地区优势地位的意图，香格里拉对话等同上演两大强权地缘政治角力秀，双方没有丝毫退让之意。

台海冲突机率上升

美中关系无法跳脱台湾问题，奥斯汀与李尚福基本上重申一贯立场，对战争的后果表达了共同看法。奥斯汀说，维持台海和平与稳定关系全世界，“台海的冲突将是灾难性的”；李尚福也表示，“如果中美发生激烈冲突对抗，那将是世界不可承受之痛”。

美中的军舰、军机在台海、南中国海相互牵制，行动将更趋剧烈，双方丝毫不肯退让，李尚福批判美军跑到他国展示“航行霸权”，各国应“管好自己的军舰和军机”，在缺乏有效沟通管道及危机处理机制下，台海发生军事冲突机率上升，台湾毫无疑问要承担严重后果。

美中台三边关系及台海形势自特朗普总统以来发生质变，美国不再是台海的“和平保证者”，在三方不断相互挑战之下，“现状”难以维持，民进党执政强调台湾主体性，切割“中华民国”，强烈反中、仇中；北京坚持“和平统一”方针不变，但更凸显不放弃武统的意志与准备；美国宣示一中政策不变，但“台湾牌”已成为制衡北京的工具。

面对严峻局势，美中台三方都有责任厘清立场，排除误解与疑虑，方有可能脱离困局。最弱势的台湾，企图利用美中竞争与矛盾谋求独立，是最危险的想法，却是民进党的唯一选项。脆弱的台海安全结构，无法承受美中军事对抗加剧的挑战，唯有坚守“中华民国”宪法的一中精神，站稳“中华民国”的立场才能趋吉避凶。