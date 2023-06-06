特斯拉与英伟达暴涨背后的路线选择

来源：中时新闻网

作者：潘华生

最近有两家公司的股票接连大涨引起关注。第一位是刚刚来台访问的黄仁勋，以及刚刚访陆的马斯克。这两家公司的成功都是与科技发展的趋势相结合，或者更精确地说，是引领或造成时势的领导厂商。但是，还有更重要的一点，那就是在地缘政治平衡上面的务实。

目前世界上能在网路科技与人工智慧革命两个科技前沿做最后竞争的国家，就只有美国和中国。因此日前美国推出《晶片法案》的目的，就是要围堵中国在先进半导体与人工智慧上的持续前进。而中国人工智慧所用的显卡90%来自英伟达。尽管美国的封锁措施看似严密，但美企仍然是深知参与中国市场的重要。因此黄仁勋在接受访问时说，“中国占据了美国科技产业1/3的市场。作为半导体零部件的来源地和产品终端，地位是无可取代的”。他就此警告美国官员，在对中国实施进一步制裁时，必须深思熟虑，这或将对美国科技有巨大损害。 “如果我们被剥夺了中国市场，我们是没有应急措施的。理论上可以在台湾以外的地方制造晶片，但大陆市场是无法被取代的，（世界上）没有另一个中国，只有一个中国”。

如英伟达的高端GPU，其高级算力可以用于人工智慧与可能的军事用途，因而被禁止出货中国大陆。但英伟达立即发展降频版本的A800GPU，并可望获得美国商务部允许出口中国大陆，且适用于全部中国客户。这是该公司为了在不违反美国管制措施的情况下，继续合规地参与中国市场的理性策略行为。该消息传出的当天，英伟达及代工GPU的台积电就立刻反弹大涨。

因为当有厂商找到了可以规避禁令，迂回前进大陆的通道，也为其他晶片公司做出了良性的示范。日前深圳宝德发布了其自研的处理器“暴芯”，但根据该CPU型号的详细资料，似乎确认了这款晶片其实是Intel的中国特别版。因此全球半导体股至少得以扫除部分阴霾而开始大涨。

特斯拉的马斯克则是时隔三年再次到访大陆，特斯拉股价乘势大涨，助马斯克重回世界首富宝座。大陆政府部门对马斯克此行也相当重视，国务委员兼外交部长秦刚、工信部部长以及商务部部长分别接见了马斯克。马斯克此行访华主要有三个目的：一、继上海特斯拉超级工厂之后，想在中国建第二个超级工厂；二、推动特斯拉的全自动驾驶系统在中国落地；三、在上海创建超级储能工厂，生产自己的超级储能电池。可见，虽然有着各种美国政府的禁令，与政治不正确的风险。马斯克仍然选择继续深度参与中国、利用中国的强大生产力为己所用。

企业的CEO在某国表态增加在那个国家与市场的投入，加大与那个国家的产业融合，属于重大的讯息揭露，当然会对该公司的未来预期产生重大影响，因而导致股票价格的波动。关键就是背后资本市场的逻辑，究竟如何理解这个讯息是正面或是负面的。

特斯拉与英伟达股票的涨跌，就是全球资本对中国市场“去风险化”的美国政府路线，以及继续“合规发展”的务实路线的投票选择。与之相反的是，中国官方最近以美光产品存在“网络安全隐患”为由，要求停止采购美光公司产品；以及Nike与爱迪达因新疆棉事件而被中国消费者集体抵制迄今，导致其业绩连续七个季度下滑，股价也未恢复。前几天Nike的CEO终于正式表态：“中国市场至关重要，我们要遵守当地规则”。

最终，特斯拉与英伟达的暴涨，与美光、Nike下跌的背后，是全球产业资本的市场逻辑都看好继续与中国市场深度发展的务实路线，是比强调意识形态的“脱钩去风险”更加正确的选择。有种说法是，美国背后的影子政府是影响政治的资本集团。如果这是真的，也许中美对抗的逐渐和缓可控是值得预期的。