“笑面虎”孙国相也犯了这个错

来源：“政知圈”微信公众号

6月5日，《辽宁日报》在头版刊发了《铲除“政治骗子”生存土壤》的文章。

文中提到，刘国强、孙国相、杨权、孟冰、汪洪溟、韩清等腐败分子，结交“政治骗子”，挖空心思“走小路”“抄近道”，铤而走险，最终都掉进了骗子挖好的陷阱，竹篮打水一场空。

政知君注意到，这是官方首次披露，“老虎”孙国相曾经结交“政治骗子”并被骗。

“老虎”刘国强、孙国相

刘国强、孙国相、杨权、孟冰、汪洪溟、韩清，都是辽宁落马官员，其中，刘国强、孙国相是“老虎”。

刘国强曾任辽宁省本溪市市长、辽宁省副省长，2013年1月至2017年1月任辽宁省政协副主席，2020年7月被查。

2021年1月，刘国强被开除党籍。纪委通报称，刘国强毫无规矩意识，盲目听信“政治骗子”，花费巨资跑官买官被骗，处心积虑对抗组织审查。

和刘国强一起被点名的，还有“老虎”孙国相。

孙国相曾任盘锦市市长、市委书记，鞍山市委书记，2018年任辽宁省人大常委会副主任，2022年6月2日被查。

孙国相落马颇为突然，落马两天前他还公开露面。

2022年5月31日，辽宁省十三届人大常委会第三十四次会议在沈阳闭幕。辽宁新闻画面显示，孙国相当时还在会议现场。

和刘国强一样，孙国相也是一个“官迷”。2022年8月，孙国相被“双开”。

中央纪委国家监委在通报中提到，孙国相“丧失理想信念，背离初心使命，为谋求个人职务晋升，授意私营企业主出钱跑官买官”。

渴望当更大的官

在辽宁官场，孙国相被称为“笑面虎”，平时常以笑脸示人。在孙国相被查之后，孙国相一案的更多细节逐渐对外披露。

据《廉政瞭望》披露，为孙国相出钱跑官买官的企业主，是盘锦一家石化企业的掌门人，2022年，他被带走接受调查。

还有一个细节值得关注。

上述媒体还提到，曾任共青团辽宁省委副书记的宋勇（后官至辽宁省人大常委会副主任）是孙国相的“老大哥”，宋勇已于2011年被判死缓。

宋勇曾收了一名盘锦市副处级官员的钱，对方想提拔为正处。宋勇给孙国相打了招呼，可孙国相当时在干部人事问题上没有决定权。宋勇事后向送钱者解释 ，自己到了人大，影响力不如从前，还说孙国相不是 “一把手”，办事不那么顺手，让对方等一等。

没能完成宋勇交办的事，孙国相愈加疯狂地追逐权力，渴望当更大的官。2010 年孙国相升任盘锦市委书记。

6月5日的《辽宁日报》披露，孙国相还结交“政治骗子”，挖空心思“走小路”“抄近道”，铤而走险，最终都掉进了骗子挖好的陷阱，竹篮打水一场空。

《辽宁日报》评论说，“苍蝇不叮无缝蛋”。刘国强、孙国相等人，在骗子面前，智商“清零”，皆因不信组织信关系，不走正门走偏门！

2023年4月20日，孙国相在河北受审。

据检方指控，2008年至2018年，被告人孙国相利用担任辽宁省盘锦市人民政府代市长、市长，中共盘锦市委书记等职务上的便利，以及利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关公司在获得银行贷款、专项资金等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计人民币9765万余元（人民币，1851万新元）。

孙国相下属杨权，也被骗了

除了刘国强、孙国相之外，辽宁落马官员中，还有四人被“政治骗子”骗了，他们分别是：

2022年7月被查的盘锦市人大常委会党组书记、主任杨权

2022年6月被查的辽宁省法学会党组书记、专职副会长孟冰

2022年10月主动投案的辽宁省发展和改革委员会党组成员、副主任兼省能源局局长汪洪溟

2022年7月被查的辽宁省政协港澳台侨（外事）委员会副主任韩清

其中，杨权曾是孙国相下属。

杨权长期在盘锦市工作，2011年5月任盘锦市委常委、政法委书记，当时，盘锦市委书记是孙国相。

2016年4月，杨权升任盘锦市委副书记。2022年7月25日，在孙国相被查一个多月之后，杨权被查。

据纪委披露，杨权也是个“官迷”——他违反组织原则，为谋求职务提拔调整接受他人出钱跑官买官，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益。

孟冰、汪洪溟、韩清也是“官迷”。

孟冰长期在政法系统任职，担任过辽宁省公安厅党委委员、指挥中心主任（副厅级），辽宁省委政法委副书记兼省委省政府信访局局长，辽宁省委政法委分管日常工作的副书记（正厅长级）等。

2021年5月，孟冰任辽宁省法学会党组书记、专职副会长（正厅级）。

纪委通报称，孟冰搞政治攀附，并在组织核查时掩盖攀附问题，花费巨资跑官买官，对抗组织审查；为谋求职务提拔调整，向领导干部赠送钱款。

汪洪溟、韩清都在2023年1月被双开。

纪委通报中提到，汪洪溟丧失理想信念，背弃初心使命，斥巨资跑官买官被骗，转移、隐匿证据，对抗组织审查。

韩清丧失理想信念，背弃初心使命，花费巨资，意图“搭天线”谋求职务晋升，搞封建迷信活动。

傅政华、刘新云等也结交“政治骗子”

结交“政治骗子”的，不仅仅是刘国强、孙国相。

2022年3月，第十九届中央委员、全国政协社会和法制委员会原副主任傅政华被双开。

通报中提到，傅政华妄议党中央大政方针，长期结交多名“政治骗子”，造成恶劣影响。

另外，山西省原副省长、公安厅原厅长刘新云也被指参与在党内搞团团伙伙，结交“政治骗子”，热衷政治投机，造成恶劣政治影响。

严厉打击“政治骗子”是中央的要求。

1月9日，二十届中央纪委二次全会提到，严厉打击那些所谓“有背景”的“政治骗子”。

公开打击“政治骗子”，是辽宁省净化政治生态的又一记重拳。

6月5日，《辽宁日报》在文章中提到，“政治骗子”虚构特殊身份，精心伪装设局，散布“内幕消息”，严重污染政治生态和社会风气，已成毒害辽宁振兴发展的“寄生虫”！

6月2日，辽宁发布了《关于严厉打击“政治骗子”的通告》。通告的落款机关包括辽宁省纪委机关、辽宁省监察委员会、辽宁省公安厅、辽宁省高级人民法院、辽宁省人民检察院、辽宁省司法厅。

通告提到，通告中的“政治骗子”，是指通过冒充或虚构领导干部及其亲属、朋友、身边工作人员，有特殊背景的专家教授、学者智囊、“大师”等方式设计身份伪装，或通过伪造领导干部图文影音资料、虚构与领导干部交往经历、传播政治谣言、制造内部消息、假意“牵线搭桥”等方式设计行为包装，以“提拔重用”“摆案抹案”等政治利益为诱惑骗取他人信任，谋求攫取经济利益、社会地位等不正当利益的人员。

通告称，全省纪检监察机关、司法执法机关将以零容忍态度依规依纪依法严厉打击处理“政治骗子”，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

“政治骗子”要认清形势，立即停止一切行骗行为，涉嫌诈骗等犯罪的务必尽早投案自首，争取宽大处理。凡自动投案并如实供述行骗行为的，可以依法从轻、减轻或免除处罚。凡到案后有检举、揭发他人犯罪行为等立功表现的，可以依法从轻、减轻或免除处罚。

党员、干部必须从思想上彻底清除“不信组织信关系，不走正门走偏门”的污染和毒害，凡受到“政治骗子”欺骗的，务必尽早主动向组织说明情况，勿要走上违纪违法犯罪的不归路。

对配合审查调查工作，主动检举问题、挽回损失、消除不良影响，以及有其他立功表现的，可以依规依纪依法予以从轻、减轻或免除处分、处罚。

《辽宁日报》称，受到“政治骗子”欺骗的党员、干部，务必迷途知返，主动向组织说明问题，检举揭发“政治骗子”，切勿泥足深陷，走上不归路。

广大干部群众要积极参与，提供案件线索，让那些兴风作浪的“政治骗子”在辽沈大地彻底失去生存的土壤！