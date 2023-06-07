来源：台湾中时新闻网

作者：杨渡

罗大佑有一首《亚细亚的孤儿》，当年为了逃避新闻局的歌曲检查，还加上一句献给越南难民之类的，但所有听到的人都知道，那是在描写台湾。然而本文想谈的却是另一个亚细亚。最近重读张承志《亚细亚主义》文章，感触特别深。对亚细亚有着完全不同的体会。

张承志的论述乃是要找回亚细亚的主体性。他认为现在对亚洲的观点，主要是由欧洲殖民主义者定义的。以欧洲为中心，所以名“近东”，而后是“中东”“远东”。然而在15世纪之前，当伊斯兰文明兴盛时期，奥斯曼土耳其帝国仍强大之时，整个隔在中国与欧洲之间的，是伊斯兰世界，即西亚、南亚、中亚等。他们构成中华文明与西方世界之间的桥梁，是古丝绸之路的通道，也是文明交会的中间地带。从另一个角度看，它也是中华文明的保护伞。

是直到15世纪末大航海时代开始，葡萄牙率先航过非洲好望角进入印度洋之后，开启了新的时代。自此之后，殖民主义从欧洲全面开展，除了偏远的岛国日本没有被殖民，最后还演变为亚洲侵略者之外，大概所有亚洲国家无一幸免。

然而打过日俄战争之后，日本也不是没有远见之士，他们体认到帝国主义对亚洲的侵略，因此提出大亚洲主义。他们支持印度的甘地，对抗英国殖民帝国；支持孙中山，协助他逃亡筹募革命资金。孙中山也有此思想，但他更早地看出了日本大亚洲主义的问题。1924年在神户的演说中，他已点明：“你们日本民族既得到了欧美的霸道的文化，又有亚洲王道文化的本质，从今以后对于世界文化的前途，究竟是做西方霸道的鹰犬，或是做东方王道的干城，就在你们日本国民去详审慎择。”

可惜的是日本终究打着“王道”的大旗，行侵略霸道的军国主义，深陷中国战场，最终败在美国两颗原子弹。

重谈这一段乃是孙中山在演讲中，再三提及的西亚有土耳其渐成强国，而波斯、阿拉伯、阿富汗等，也正兴起，力图摆脱殖民地，他用全亚洲的视野来看大局。而如果以这样的视野来看，而不是只看东亚的日、韩、台湾、菲律宾等，则当前的情势似乎有了不同视野。

简单说，美国在东亚与日韩结盟，筑围堵岛链，但中国却逐步走向中亚、西亚大陆，以铁路运输网，建构一个欧美围不住的新亚洲版图。这是不是更接近当年孙中山所期望的“大亚洲主义”？这些亚洲国家，特别是阿富汗、阿拉伯、土耳其、伊朗等，哪一个不是曾被英、美折腾，而如今正在努力收拾。当中国拉着阿拉伯与伊朗，在七年裂痕之后，重建外交关系，这对中东政局以及中国、美国的影响力，都是决定性的转变。

这样的大亚洲视野与布局，难道不是美国最该感到忧心的吗？特别是中国与俄国改善关系，中亚国家在西安一起开会，表面上美国媒体都在嘲笑中国开这种小会，来对抗G7，根本不成比例，但从大亚洲主义去思考，这难道不是一种大战略？那么美国在台、日、韩所玩的岛链，格局何其小哉？用比较战略的观点看，美国陷在东亚的岛链愈深，对中亚、西亚的著力愈少，那不正是给中国开了一个缺口，好让他们去开展亚洲大陆布局。

我不知道欧美的战略专家有没有看到这一点。但回头想想20世纪初的大亚洲主义，便觉得非常有意思。是的，我们太容易被美国媒体的观点带着走了，而忘却亚洲还有辽阔的大陆。这宽广的大陆，本来还有中俄之间的矛盾而不易连结，现在中俄被美国打成结盟，更多铁道将中国与中亚、西亚、南亚连结起来，中国反而成为陆权大国，未来会是什么形势呢？

初步的观察是：看着吧，亚洲格局变了，世界也变了。