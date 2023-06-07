赖的大局在找回人民信任

来源：联合报

作者：洪秋心

从民进党党工公开遭受性骚引爆的政坛版#MeToo运动，如星火燎原。

民进党主席赖清德日前称“不必以大局为重”，看似是为受害者被上司与申诉主管单位劝“以大局为重”而隐忍的事实出口气，鼓励受害者说出遭遇。但此时更应“以大局为重”：以获得人民信任，找回对执政党、政府威信的大局为重。这不仅是赖清德以民进党主席身分所该考量的，而是以台湾副总统之姿，为人民安居乐业着想。

不仅是性骚扰案件，绿营多位官员疑与诈骗案im.B主嫌过从甚密、台南八八枪击事件、台南议长贿选案、光电利益的政商纠葛等等，多起事件让人民质疑政府运作的螺丝松动；不断发生的诈骗事件，更危及人民的生命财产。政府与民进党到底出了什么事情？性骚、诈骗事件层出不穷，官员违法乱纪、官箴败坏，七年的时间，人民是否让民进党“偶尔任性一下”太久，以致“绝对权力使人绝对腐化”。

日前IG网红面包包坦承假冒罹胰脏癌长达三年。原来面包包的化疗照片都是作假，长期以病友身分分享抗癌历程，励志表现令人感动，但其行为不仅伤害家人，也对病友造成二度伤害。

民进党如同面包包，一直以争取女性权益、性别平权等进步价值为号召，博取人民信任，相信其会让台湾更好。但党内接连爆出对性骚案件漠视、吃案，受害者不仅要承受加害者的威胁，向主管申诉，竟反被劝以“大局为重”隐忍，继续被党内权势关系的共生结构打压，形成职场霸凌。相关事件，令人民对民进党的信任，宛如被诈骗集团骗一般。

性平议题与性骚处理，是各政党与政府各机关都无法置身事外的，因其隐含的是，整个“国家体制”能否真正尊重、包容不同性别、族群、阶级、年龄甚至意见存在，并一起让台湾更进步。

赖副总统与其为文化部发放“成年礼金”的活动作宣传，拉拢年轻选票，不如关注、保障年轻人，完善职场或各种场合中的性平环境，让受害者勇敢发声，并期望不再有下一个受害者的心声，变得更有意义。