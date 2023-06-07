马斯克闪电访问中国的用意

来源：日经中文网

作者：堀田隆文、若杉朋子

纯电动汽车（EV）大型企业美国特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆·马斯克日前时隔2年访问了中国。在中美持续对立的背景下，彰显重视中国的姿态。马斯克与多名政府高官举行会谈，看起来与中国处于蜜月关系。特斯拉考虑到出口，希望增强上海工厂，而中国担心本国纯电动汽车市场的过度竞争，采取慎重态度。马斯克的闪电访华能否让情况有所改变？

马斯克于5月30日抵达北京，到5月31日与多名中国官员举行了会谈。6月1日深夜访问了自己企业的上海工厂，并于当日上午踏上归途。

表明“反对脱钩”

5月30日，马斯克与国务委员兼外交部长秦刚举行会谈。据中国外交部的消息，马斯克表示美中利益交融，密不可分。反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务。

中国也欢迎美国代表性企业特斯拉的掌门人。“马斯克赞同美中关系不是零和博弈”，中国商务部31日在商务部部长王文涛与马斯克会面之后的公告中如此表示。

据路透社报道，马斯克还见到了副总理丁薛祥，看起来马斯克和中国政府关系密切。然而，围绕特斯拉在中国的商业战略，双方之间也有微妙的分歧。

这就是对特斯拉扩大产能的速度的看法。对马斯克来说，提高上海工厂的产量是当务之急。在5月中旬接受美国媒体采访时表示，“上海工厂的生产(扩张速度)跟不上需求。这成为我们在中国开展业务的制约”。

特斯拉向投资者提供的资料显示，截至2023年3月底，上海工厂的实际产能超过75万辆。作为单个工厂，已是该公司最大的工厂。

2022年的实际出货量达到71万辆，占全球整体的一半以上。作为特斯拉首个海外生产基地的上海工厂，不仅面向巨大的中国市场，还作为“出口枢纽”，承担着向世界各国供应EV的任务。向正式进入泰国市场供应EV的也是该工厂。

“这里有效率最高的工厂，品质最好的车”，特斯拉在中国“微博”上发布的视频显示，马斯克6月1日深夜访问上海工厂时，面对着时间很晚仍聚集在一起的大量员工如此表示。上海工厂的95%以上零部件在中国国内采购，EV普及的中国国内供应链得到利用。

比亚迪显示出存在感

放眼中国国内，大型企业比亚迪（BYD）的销量迅速增长，一跃成为特斯拉的对手，正在显示出存在感。在2022年的销量上，比亚迪超过了特斯拉。

中国的浙商证券估算称，比亚迪有可能将2022年为290万辆的产能提高至430万辆。为了加以对抗，马斯克希望尽快在中国增产。

但有观点认为，作为另一方的中国政府并不是完全欢迎。

据称中国约有200家新能源汽车厂商展开激烈竞争。IT（信息技术）企业等也相继加入，处于过度竞争的状态。新能源汽车市场2022年达到688万辆，各车企正在持续展开激烈竞争。

今年初，以新能源汽车销售补贴结束和特斯拉降价为契机，发生了激烈的价格竞争。特斯拉采用直销方式，同时零部件的自产化率，具有成本竞争力。以消费者的人气为背景，还掌握较高定价能力，有观点认为这是为了打击竞争对手而发动的价格战。

中国汽车行业人士表示“由于国内产能过剩，中国政府希望特斯拉更积极地将上海工厂作为出口基地。中国只想允许特斯拉以出口为目的进行产能扩张”，这样的意见不在少数。

据悉，在此次访华之前，特斯拉曾向当局申请扩建上海工厂。或许是希望通过在繁忙的日程挤时间前往中国，显示出重视中国的姿态，从而为增强产能铺平道路。

特斯拉在中国拥有很高的人气，但围绕车辆收集的数据，军方等限制使用特斯拉汽车。一些政府设施不允许特斯拉汽车进入。据悉，特斯拉也有意在中国推出被称为“全自动驾驶（FSD）”的驾驶辅助功能，要在中国扩大业务，围绕数据利用安全性的讨论也不可避免。

对特斯拉来说，向中国倾斜也是一种风险。在中美对立导致供应链不断脱钩的背景下，美国计划将中国产电池和矿物排除在本国纯电动汽车之外。如果同样的趋势扩大至美国以外的国家，将难以有效利用上海工厂作为出口基地。

有报道称，特斯拉在彰显重视中国的态度的同时，还考虑在印度等其他国家设立工厂，似乎是在向中国施加压力。在EV市场过热的同时，水面下的进退似乎还在继续。