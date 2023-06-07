民进党给台湾社会提供的活教材

来源：美丽电子报

作者：陈国祥

性别平等是普世价值。世界上的文明国家都致力于性平教育，宗旨在于教导尊重多元性别差异，消除性别歧视，促进性别地位实质平等，并维护人格尊严。近六年来“#MeToo”运动造成许多地区政治界的重大改变，也大大提升性别平等意识，促进各种防范性骚扰与霸王硬上弓行为的防范与救济，对意图利用权势或蛮力进行性骚扰或性侵者构筑一些障碍。

台湾政坛最进掀起性骚扰风暴，震央在民进党，但政治圈中各政党乃至前民运人士都受波及，烈火延烧尚未平息。到目前为止，光是泛绿政治圈事件累计达10多案。这些加害者多非政坛要角，案情也不是特别严重，但一向标榜进步价值与性别平等的民进党，内部性骚扰现象居然这么普遍，而且党部相关主管为了维护党的形象，据报后都以息事宁人态度处理，甚至加以掩盖，致使受害者深感委屈，加害者当时也多未受惩处。这么多离经叛道的事情已造成民怨沸腾，台湾民众对民进党的好感度大跌，网络负面声量飙高至近期巅峰，好感度呈坠崖式暴跌。

这类不堪的事发生在民进党内造成的冲击特大，因为一个长期自诩为重视性别平权的政党，并以此作为争取年轻选票的利基点，但这些性骚案件的处理方式显示组织内部长期未把性别意识当一回事，任凭性别压迫的丑发生而无动于衷，有的受害者讨不回公道只能黯然去职。由于台湾社会父权沙文主义仍然很盛，性骚扰、性侵或是性胁迫的事所在多有，近年在防范制度与立法上多方着手因应，但整个社会仍弥漫着男权霸气，多对弱势者欠缺同理心与换位思考能力。

这个高举“进步”大旗的政党，一向以进步价值做为选票保证，所作所为却与性别平等背道而驰。赖清德做为主席在第一时间接受媒体询问时也径自忽略，后续为了补救，才尝试以新闻稿严厉谴责性骚扰情势，并强调不必为了“大局”而了事。然而，过往各党务主管处理这类案件不就是为了民进党的“大局”着想而敷衍了事？

民进党的连环爆性骚扰事件，对于民进党形象以及总统大选或将造成伤害，但对整个社会性别平等意识与制度的增进将有助益。近年世界上出现的“#MeToo”运动，对女权的提升发挥促进作用。许多曾遭性骚扰或性侵的受害者挺身而出，对潜在的加害者有所警惕，也对防制与处置方式产生催生作用。

民进党盛行的职场性骚扰现象，一如世界各地，多半是双方当事人之间处于权力不对等的关系。加害人敢对被害人采取强迫性侵扰行为，正是因为加害人的优势位置，利用其指挥监督与支配服从关系上下其手，被害人畏惧其权势或是基于利害考量而不敢反抗。政治权势关系更是如此，受害人通常因为惧于加害人的政治地位及社会权力优势而不得不从，然后又选择噤声，致使其身心受到创伤。更不堪的是，职场性骚扰处理经常是先检讨被害人，探究她或他是否招蜂引蝶，以及指控是否别有用心、所言是否不实，这样的职场氛围让很多被害人不循申诉途径讨回公道。

民进党连爆出性骚扰事件，源头直指党中央甚至总统府，所以警醒社会各界、民进党和其支持者严肃面对问题。冰冻三尺非一日之寒，如果不是几位被害人对过程巨细靡遗地描述，外界大概也无从知晓当前民进党一些干部仍然充斥父权思想。这些性骚事件的连续爆发，是对一个长期以进步形象欺世盗名的政党的一次大反噬。

这回性骚连爆事件可能对总统大选造成影响。民进党试图将2024台湾总统大选定性为“民主与专制的选择”，国民党则试图将其定性为“战争与和平的选择”，民众党也高呼“联合政府，团结台湾”，但这些主诉求几天来已经被突如其来的“性骚扰问题”全面颠覆，“性骚扰vs.反性骚扰”成为选战主轴。看来，国民党和民众党捡到枪了，拿起来大力向民进党扫射，民进党只能自卫，试图将损害减到最小。不过，一党的得失不是最重要的，最要紧的是整体社会可从这些事件中得到启发与警惕，迈向一个性骚扰减到最低的社会。