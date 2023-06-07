美国联储局与台湾经济的6月难题

来源：风传媒“风评”

美国联储局与台湾经济都有一个“6月难题”：联储局的难题是在下周召开利率会议时，相对过去几次，这次联储局在升息与暂停升息之间更难抉择，因为支持继续升息或暂停升息的数据都有，不过对台湾而言，联储局升息与否相对影响较小，影响大、值得重视、同时也是更大的难题是中国大陆经济与两岸经贸的问题。

在联储局上次升息后，各方对6月是否升息的看法与猜测就显得非常分歧，而且随着时间与讯息的演变不断改变。在连续10次升息后，加上金融市场因有银行倒闭带来的震荡，有联储局官员透露可“先观察后决定是否继续升息”，这让市场猜测6月不升息的比率升高，但接着又有官员认为通膨仍在4.9%，太快放松可能会让通膨再起，猜测6月升息的比重又提高。等到两名官员表示倾向6月维持利率不动，又再次让押注不升息者升高。

不过，官员支持不升息的前提是“除非就业数据超出预期强劲”，而几天前公布的就业数据出乎意料的强劲，这就让升息与否再次陷入两难中。

观察过去一年多的升息脚步，可以发现联储局确实是铁了心，要把通膨“挤出”经济体系外，而且，对可能要付出的代价─如经济走缓、股市下滑、金融震荡、甚至就业市场放缓，都有心理准备。这也是为什么过去几次在经济面临衰退风险、银行体系出问题的情况下，外界认为升息会暂缓、甚至猜测很快就要“转向降息”，结果升息依然，原因就是通膨仍高（超过5%），从过往的历史教训，因担心经济成长或股市、金融体系等而太早放松紧缩，只会让通膨继续存活。

40年前杀死通膨恶龙的前联储局主席沃尔克，带给后人最大的教训与启示就是：宁可作过头、不要作不够；即使有人检讨沃尔克当年可以用更缓和方式遏止通膨，但这个启示还是成为联储局对付通膨时的“第一原则”。

美国4月份的通膨（消费者物价指数年增率）是4.9%，这个数字“有点尴尬”，相较过去8、9趴的通膨，算是低很多了，但相较行之多年的2%通膨标准，又还是高出不少，这种说高不高、说低不低的情况，让官员对升息的决定最是为难。

因此，最具关键的因素与数据，应该就是本周会出炉的5月通膨数字：如果5月通膨维持高档甚至再次升高，联储局选择空间就不多，持续升息大概难避免。但如果5月通膨续降且降幅明显，就能提供联储局政策选择空间，暂缓升息、继续观察的可能就大增，不过，这不代表已经走到升息尽头，即使有联储局的“路径途”也不必尽信，升息的终点终究是要看通膨数据何时回降到满足点而定；对已习惯10多年近利率者而言，超过5%的利率确实是非常高，但当年沃尔克可是把利率抬高到20%去杀死通膨恶龙。

对台湾而言，联储局6月不论是继续升息或暂缓升息脚步，影响相对都不会太大，因为境内央行再升息的机会都已低，原因在台湾经济走弱，第一季甚至出现2.87%的衰退，全年经济成长率预测值掉到2.04%，而且再下修的机率高，这种经济情势下，央行缺乏太多升息的底气与条件，即使因通膨数字不佳必须升息以“对外交代”，恐怕也只能“意思意思”升息半码。

对台湾影响较大、且更严重的问题，应该是中国大陆经济与两岸经贸。中国大陆经济在首季出现4.5%的成长，燃起外界期待后，4月之后却显得力振乏力，这种被称为“弱复苏”的经济成长，表现在消费、工业生产等成长率都低于预期，出现在投资、房产低迷，这两大振动中国经济的力量都走弱。原因则是内外都有：外部当然是以美国为首打击中国经济的地缘政治斗争越演越烈，内部则是官方政策对民间企业的控制与压制，影响着经济信心，所谓“结构性因素”（如债务累积、人口老化等）对经济进一步成长的阻挠，似乎越来越明确。

中国大陆市场占台湾出口的4成，中国大陆经济走弱，当然需求会降低，连带对台湾产品的需求就减少，看看台湾出口连续衰退就知道。但警讯不仅于此，台湾对中国大陆出口的衰退幅度远超过其它，其中是否有贸易战、科技战的混战与供应链重组中，台湾产品被替代的因素，值得警惕与深入探讨，如果出现这种情况，代表的是即使中国大陆经济复元、需求恢复，但台湾的出口也难恢复原状，因为已经“被替代掉”了。

政府在宣扬台美经贸协定的意义与重要性时，别忘记关照、了解一下更重要又关键两岸经贸是否有变。