来源：台湾《旺报》社评

美国在台协会（AIT）主席罗森伯格4月中刚访问过台湾，日前再度抵台访问六天。她在AIT台北办事处与媒体座谈时表示，很高兴上次访台时，有机会和跨越各政治光谱的领袖交流，这次期待有更多机会，和各阵营已被提名参选总统的人士交流。她还表示，美国不会在明年的台湾大选中选边站，不论台湾人民选出哪位总统，美国都将持续与其合作。

美国不支持台独

罗森伯格的说法，显示美国对台湾的继任总统还没有“口袋人选”。那么，这次来访，应是对已被提名的蓝绿白三位总统参选人进行“面试”，让美国政府做出谁是蔡英文最理想的接班人的决定。美国考量蔡英文最佳接班人，不可能从台湾的党派立场做出选择，毕竟台湾有自己的利益，美国也有自己的利益，两者未必能画上等号。

以美国的国家利益而言，美国考量的不只是台湾统独的问题，更重要是美国在印太地区的战略利益，及美中长期战略竞争等结构性因素，台湾只是美国印太战略利益的一小部分。美国可以不允许大陆对台武统，却不可能阻止两岸和统，对美国而言，能够守护两岸在不统不独原则下对话的总统参选人，应该是最优先考量的人选。

以近日在新加坡举办的第20届香格里拉对话会来看，美国国防部长奥斯汀的演说措辞强硬，指责中国大陆在亚洲地区对领土主权的伸张，越来越具胁迫力且咄咄逼人，在东海、南中国海、台海等地区频频威胁印太的安全、稳定与繁荣。大陆国防部长李尚福也很强硬，不点名指责美国肆意插手他国内政和地区事务，动辄单边制裁、武力胁迫，四处发动“颜色革命”和代理人战争，搞乱一个地区后一走了之，留下一个烂摊子，我们决不能让这样的事在亚太被复制。

美国希望维持印太地区既有秩序，大陆却认为美国在搅乱区域安全，李尚福只愿意跟奥斯汀握手，却不愿意坐下来对话，让急于跟中国进行对话的拜登政府忧心忡忡。

在美中关系不睦情境下，美国希望台湾“听话”，但又不乐见一个“麻烦制造者”总统。这也是自称“务实台独工作者”的赖清德，让美国不放心之处，化解美国的“疑赖”，不是抱美国大腿就可以取得，而需要论述清楚他准备在两岸与印太地区扮演什么角色。

至于国民党提名的侯友宜，虽然被认为美国和两岸经验不够，但国民党中央和美国政府的联系管道已经恢复，和大陆高层之间的沟通顺畅，九二共识仍然是国共对话的基础。侯友宜高举“中华民国”的旗帜，重视法统的蓝营应该不需要担心他变成李登辉第二。侯友宜在国民党中央加持下，两岸问题可信度上高过赖清德，由他来执政应该不会有在统独议题上发生暴冲的行为。

侯友宜可信度高

再看民众党的柯文哲，尽管柯文哲声言他是最能跟美国与大陆沟通的人，上次到美国访问也见到白宫关键人士，美国确实看好他在这场大选的角色。但千万不要轻忽，民众党是一人政党，柯文哲可以在选战上“造浪”，但当选后如何治国？恐怕连第一层院长级名单都排不出来，遑论第二层部会首长、第三层署长及多如牛毛的国营事业与政府法人。

这次罗森伯格来台“面试”，柯文哲是否能在国际和两岸论述与治国问题上提出可信、可行的方案，应该是他能否取得美国信任的关键。

美国不支持台独，这是美中建交以来不变的原则。大陆认定台湾问题是“中国核心利益中的核心”，尤其是大陆国防部长李尚福在香格里拉对话会中再次声言：“如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队不会有丝毫迟疑，不畏惧任何对手，不管付出多大代价，都将坚决维护国家主权和领土完整。”这段话不仅是说给台湾听，也是说给美国听。

大陆一再警告台独与外部势力干涉之下，美国为维持台海和平，是否支持“台独金孙”赖清德，这是罗森伯格在台湾进行各党总统参选人“面试”时，需要长考的地方。