攘外须先安内：侯友宜必补的三块拼图

来源：台湾《联合报》社论

民进党最近爆出连串性骚扰争议，蔡总统、民进党主席赖清德接二连三道歉。对手深陷性骚风暴，照理说国民党总统参选人侯友宜应该获利；但观察最近民调，赖清德仍然领先，侯友宜并未明显得分。民进党形象虽大受冲击，但国民党却仍处于“茶壶内讧”，侯友宜攘外须先安内，补足他胜选所需的三块关键拼图。

国民党主席朱立伦先前宣称要筹组“非绿联盟”，团结在野对抗民进党；然而，鸿海创办人郭台铭、民众党主席柯文哲却另行营造“非侯联盟”。其间，传出“郭董败部复活三部曲”、“换侯”等耳语，基层小鸡难掩“蓝色忧郁”。此外，立法院前院长王金平三度拒任侯友宜竞总主委，却推荐郭台铭为最佳人选。这些波折，说明侯友宜如何整合泛蓝山头，使自己成为“非绿共主”，是他首先要拾回的第一块拼图。

国民党宣布征召后，侯友宜原本打算促成“侯郭会”，营造团结气象；但郭台铭随即赴日“散心”，两人错失会面机会。金门迎城隍原是第二次机会，但侯友宜因故婉拒金门行，反让郭、柯暧昧的“海誓山盟”模糊焦点。侯友宜虽逐一拜会蓝营前阁揆萧万长、陈冲、毛治国、江宜桦等人，以示“取经”；但与郭台铭、韩国瑜却仍“王不见王”，让绿营见缝插针分化。侯友宜“礼贤下士”显然不够，更应以“三顾茅庐”的诚恳和谦卑，放下自命清高的身段，才能号召蓝军支持者归队。

侯友宜的竞选团队，主要由他连任新北市长的同班人马担任班底。虽然默契十足，但成员的同质性太高，同温层气味太浓，也缺乏全台性瞻瞩，是一大隐忧。目前看来，侯友宜仍以地方选举的规格在打总统选战，但两者的强度、难度、高度、速度不可同日而语；如何迅速强化竞选团队，是侯友宜须弥补的第二块拼图。

侯友宜最近明显开始调整人设，多次炮轰蔡英文施政及赖清德作为。但要论批判之精准，其团队显然仍落后一截，无法贴紧政治节奏。赖清德在新北部署“刺客联盟”，邀跨党籍的李正皓、吴峥、曾柏瑜参选立委，就是剑指侯友宜而来，计划用市政、地方议题“锁侯”，一路穷追猛打“落跑市长”。侯友宜若不扩大结合党内及友军炮火，齐力对外，届时恐怕将被围困在北台湾，难以跨过大安溪、浊水溪进军南台湾。

总统大选并不是侯友宜“一个人的武林”，这不仅是全党之事，也牵系着全台反绿民众的期待，何况还有立委选举要拼。因此，2024大选不应只是治安、市政议题，影响更深远的台美关系、两岸路线、经济及能源主张、公平正义等，都是关键诉求。侯友宜对内政议题固得心应手，但在其他领域却缺乏经验丰富的幕僚；也因此，侯友宜在重大政策上应与党中央对准口径，提高论述魅力，这是他亟需补强的第三块拼图。

美国在台协会主席罗森伯格近日称，非常期待访台期间与台湾的总统参选人互动，被解读为美方来台“面试”。侯友宜如何应试，将影响国内外对参选人的评价与期待。他应趁此机会虚心向党内专家及社会贤达请益，建构自己的完整论述；同时，也让社会大众认识其领导能力。

问鼎2024，国民党此刻完全没有乐观的本钱。泛蓝大咖若持续高来高去，表面上喊着“团结”，内心却“一团心结”，不仅愚昧，而且自私。在攘外须先安内的战略布局下，“整合非侯联盟、强化竞选团队、对准重大政策”，是侯友宜必须补齐的三大拼图。