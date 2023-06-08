美企高层为何频频访华

来源：台湾《经济日报》社论

近日大陆经济指标不佳，美国又不断对大陆科技管制，雪上加霜，但是美国企业家们仍看好大陆市场，访问大陆，包括马斯克、戴蒙等人，而大陆官方也都以高规格接待，反映出“官冷商热”的矛盾现象。

美国总统拜登才刚于G7峰会上，与盟国达成对华共识，要实行“去风险”（de-risk）的政策，即分散投资，将生产线撤出中国，移到其他地方，避免供应链断裂的风险。

但言犹在耳，有许多美国企业高管赴中国访问，其中以特斯拉创办人马斯克最为高调，他在5月30日到6月1日搭乘专机访问中国，期间大陆官员见马斯克，包括外长秦刚、商务部长王文涛、工信部长金壮龙，以及上海市委书记陈吉宁。

马斯克还在与外交部长秦刚的会晤中特别表示，美中利益交融，如同连体婴般密不可分，特斯拉公司反对“脱钩断链”，希望继续拓展在华业务。

中国是特斯拉全球最大生产中心和第二大市场，仅次于美国，去年在中国销售的Model Y，超过了在美国和欧洲的总销量。马斯克这次在上海，还签约开建美国本土外第一座储能超级工厂，专门用来生产特斯拉Megapack（超大型商用储能电池），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh（千兆瓦时）。新工厂将于2024年第2季正式投产。

马斯克来访，以及储能超级工厂签约，正是北京为吸引外资所打的强心针；疫情结束，预期发生的中国经济强劲复苏并没有出现，政府公布的资料显示，中国经济严重失速，失业持续恶化，消费疲软，大陆国家统计局公布5月PMI为48.8，为连续第三个月下滑，且是连两个月处在50的荣枯线下方，外界甚至有中国经济面临所谓的“二次探底”风险。

北京之所以高调接待马斯克与其他的企业高管，显然是为了安抚外资企业，鼓励其继续投资，总理李强在3月的一个论坛，向苹果公司CEO库克等跨国企业高官们也传达了类似的安抚资讯。

最近不仅是马斯克，还有摩根大通的戴蒙、通用汽车的巴拉、星巴克的纳拉辛汉、法国奢侈品集团LVMH的CEO阿尔诺都到北京访问。在企业高管的访问中，最敏感的是高科技业者，一度传出辉达创办人黄仁勋打算赴大陆访问，由于辉达市值一度推至“破兆”，已是全美第五大公司，其所设计的晶片又是此刻美国政府最要管制的人工智慧AI产业，黄仁勋动向引发外界高度关注。最后黄仁勋访问台湾后回美，没有继续前往大陆。

不过黄仁勋对拜登政府将限制美国对中国先进科技领域的投资，是直接反对的，他在接受金融时报访问时表示，拜登政府对中国祭出的半导体出口管制，让辉达无法将先进晶片销售至全球最大市场，经营上犹如绑手绑脚。

黄仁勋强调，美国进行科技战时必须非常小心，中国对于科技产业来说是极重要的市场，占美国科技行业三分之一，若剥夺美企与中国交易，且没有其他应对措施，将会造成巨大市场损失。中国作为供应链的一环以及终端巨大市场的地位，不可能被取代，且只要美国公司产品无法销往中国，中国就会开始自己着手生产相关产品。

损失中国市场的潜在影响不仅于此，黄仁勋指出，如果美国科技业者因失去中国市场，所需的产能减少三分之一，那就没有人需要美国的晶圆厂，反而会让美国大砸520亿美元（701亿新元）补贴的晶片法案无功而返，空置的晶圆厂只会变成游泳池、蚊子馆。

美国政商关系绵密，这些企业高管的表态，势必将会影响美国行政当局与国会的态度，不过也有人批评，中国大陆正利用手中商业筹码，在把美国企业家当作可以操控的工具，这一波官商互动，将对国际经济的前景，至关重要。