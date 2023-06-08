北约将举行史上最大空军演习 看点有哪些？

来源：德国之声

美国和德国官员表示，演习将“绝对令人印象深刻”，并表明北约领土是一条政治“红线”。 这场以德国为主、北约有史以来规模最大的空军演习有哪些值得关注的看点？

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美国及德国官员週三（6月7日）表示，北约（NATO）下周将在欧洲展开该联盟史上最大规模的空军演习。这场名为“空中卫士23”（Air Defender 23）的军演，将于12日至23日举行，为期12天，旨在模拟成员国遭受袭击时，北约该如何反应。

看点一：规模史上最大

“空中卫士23”演习将以德国为主，总共有来自25国、约250架飞机及1万名人员参演，其中将有100架飞机和2000名人员来自美方。日本及欲加入北约的瑞典也将参与这次演习。

路透社报道，该演习将演训若与俄罗斯发生冲突，盟国如何迅速向德国运送空中增援部队。演习将集中在德国的空军基地，但也包含荷兰和捷克等地。

德国位于欧洲中心地带，若欧洲遭遇冲突，德国将成为北约的主要后勤枢纽和集结地。即使在和平时期，也有超过3万5000名美军驻扎德国。

看点二：剑指俄罗斯

德国空军中将格哈茨（Ingo Gerhartz）说，成员国将借由此次军演表明，“北约的领土就是我们的红线，而我们准备要保卫这片领土的每一公分。”

格哈茨强调，此次演习旨在展示北约对俄罗斯的“防御”态势，因此参演军机将不会飞往加里宁格勒（Kaliningrad）。因此他预计，俄罗斯应不会为此次演习而增加军事活动。

加里宁格勒是一块位于北约成员国波兰和立陶宛之间的俄罗斯飞地，并未与俄国本土接壤，为吸引投资而设置免税、低税率措施，号称俄国在“波罗地海的香港”，俄国也在此存有核弹。2022年6月，立陶宛为抵制俄国侵乌的行为，曾阻挡欲经立陶宛领土运往加里宁格勒的货物，与俄国产生摩擦。

美国驻德大使古特曼（Amy Gutmann）说，这场演习将展示令世界他国印象深刻的武力，并将证明冲突发生时，北约盟军作为第一响应者的敏捷性。她表示，“若有任何世界领导人没有注意到，此次军演代表著北约的联盟精神及力量，我会感到非常惊讶”，她还表示，这也包括俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）。

美国国民警卫队（US National Guard）司令麦可·罗（Michael Loh）则称，此次演习并不仅仅是“威慑”，而是要展示北约及其外部盟友的部队协调与准备情况。

至截稿前，俄罗斯尚未针对北约下週军演有所回应。

看点三：民用航班将受轻微干扰

麦可·罗7日预计，演习仅会对民航造成“很小程度”的中断；格哈茨则表示，只会对民用航班产生“至多数分钟”的轻微影响。

格哈茨称，大约2000次飞行中，大部分将在北海和波罗的海进行，他们也已采取一切措施减少对民用空中交通的干扰。 他说，希望不会导致航班取消，若有延误也能控制在几分钟之内。

“如果我们想证明我们已经准备好保卫这个国家和这个联盟，我们就必须接受这一点。”格哈茨指出：“你不能无代价地取得安全保障。”

然而，德国空中航行服务工会（Trade Union of Air Navigation Service，GdF）主席马斯（Matthias Maas）持不同看法。他告诉德新社，演习“当然会对民航流量产生巨大影响”。他引述欧洲空中航行安全组织（Eurocontrol）的数据表示，每个机动日都将造成高达五万分钟的民航延误。