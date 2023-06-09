赫尔松水坝只是旁枝末节‎ 能冲散大反攻的不是洪水

来源：香港01

作者：叶德豪

6月6日清晨卡霍夫卡（Kakhovka）水坝爆炸被毁的事件，至今依然是疑点重重，俄乌互相指责，两方都各有得失。洪水淹浸赫尔松州（Kherson）三角洲地带数十个聚居点和包括赫尔松市在内的多个城市，附近依赖水库水源的大片地区突然停水，克里米亚供水再受威胁，灌溉用水断绝可能使乌克兰农业出口大减一成半，燃油、沿岸化学品、地雷被洪水广泛散布，至少数万人被迫离开家园，连上游依靠水库提供冷却水源的扎波罗热（Zaporizhzhia）核电厂也可能会受到影响。这无疑是战争带来的民生、经济、生态灾难。

但大坝被毁带来的滔滔洪水会如何影响乌克兰刚刚开展的反攻？

“比预期好”的进展？

无论是根据俄方、乌方还是西方的说法，乌克兰在大坝被毁的前一两日已经开始明显地在长超过1000公里的前线各处发动了攻势。

俄罗斯国防部自6月5日起已不断宣称乌克兰“大规模”反攻行动的败象纷呈，刚开打两三天就折损数千士兵、数百架包括坦克在内的军车。这种数字的可信性似乎值得质疑——其公布声言是炸毁乌军德制“豹型”（Leopard）主战坦克的片段就被俄罗斯的军事博客揭穿是炸毁一架农场拖拉车的影片，呼吁国防部要仔细核实其发布内容的真确性。

虽然欧美各国对于乌克兰的具体军事行动甚少公开指指点点，但《华盛顿邮报》就有外交事务专栏作家引述拜登（Joe Biden）当局官员称，华府对乌克兰6月5日反攻“比预期好”的进展感到鼓舞，称乌克兰在一些满布地雷的前线推进了5至10公里。而像Rybar和Alexander Khodakovsky等俄罗斯主要军事博客或前线军事指挥官也报称乌军在前线多处确有一定程度的推进。

从最近几天的战争态势来看，乌克兰的反攻还处在试探对方弱点的阶段。从俄乌前线最北一路延展到南部赫尔松，都有不同程度的军事活动。

千里前线的试探

首先，在与乌克兰哈尔科夫州（Kharkiv）接壤的别尔哥罗德州（Belgorod）的“越境入侵”依然持续。两支由俄罗斯人组织的反普京军团——“俄罗斯志愿兵团”（Russia Volunteer Group）和“俄罗斯自由军团”（Freedom for Russia Legion）——依然在当地活动，超过半个月来竟然未被俄军全面驱逐。

6月7日，途经哈尔科夫的全球最长氨气管道一段也遭到破坏，俄乌双方都在互相指责，跟卡霍夫卡水坝被毁事件类似。

其次，在乌东卢甘斯克州（Lugansk），乌军则继续向交通要道上的斯瓦托夫（Svatove）试探性地推前。

同时，在乌克顿涅茨克州（Donetsk），俄军上月刚刚夺得小城巴赫穆特（Bakhmut）不久，该城的西北、西部和西南三方都面对着乌克兰军队的反攻，乌克兰国防部更将之称为“交战的震央”。俄罗斯的军事博客都承认乌克兰的反攻行动，而此前担当进攻巴赫穆特主力的瓦格纳雇佣兵团（Wagner Group）领袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）则连日宣称其将防守交予国防部之后，正规军却不断损失土地，借此扩大其与国防部的不和。

而这次反攻之始所打开的新战局却发生在扎波罗热州东部和顿涅茨克州西南部。首先打响反攻的地点是在亚速海港口城市马里乌波尔（Mariupol）西北大约80公里的韦利卡诺沃西尔卡（Velyka Novosilka）以南一带。其次则是从扎波罗热南部交通枢纽梅利托波尔（Melitopol）东北大约85公里的奥列霍夫（Orikhiv）一带。马里乌波尔和梅利托波尔皆是俄罗斯陆上通往克里米亚的交通要塞，任一被乌克兰夺回，也将截断这道“陆桥”，使对控制黑海极其关键的克里米亚陷入危险境地。

除了前线推进之外，乌克兰也加大了对梅利托波尔及其东北城市托克马克（Tokmak）等城市的远程攻击。

不过，人们早就知道这一方向是乌军“必攻之地”，因此是俄军守备最严密的地区，乌军暂时只能在前线与俄军缠斗，未能找到可供乌克兰猛攻的弱点或缺口。

赫尔松原来无事？

轮到俄乌前线的最南缘赫尔松，乌克兰的潜在攻势却是个“谜”。在卡霍夫卡6月6日清晨突然被炸之前，乌军行动只有在第聂伯河（Dnipro）东岸（又可称左岸或南岸）三角洲地带周边的小岛或岸边与俄军交手，其中也有建立起零星的军事据点。不过，分析人士普遍都不预期乌克兰会在此越河进攻东岸的俄军实控区，一来，渡河的陆上通道原只剩下如今被炸毁前的卡霍夫卡水坝，二来，乌军也没有足够让其大举渡河的装备。

卡霍夫卡水坝的离奇爆炸，更使乌克兰渡河反攻梦碎，短期内该区河道两岸都只能集中救灾，某程度上迫使战事更为聚焦在赫尔松以外的前线各处。 （按：在水坝被毁之后，有俄罗斯军事博客声称，在水坝被炸之前，乌军渡河快船增多，也有博客估计乌克兰正想争夺水坝本身的控制权，不过这些消息并未得到广泛接纳。）

整体而言，卡霍夫卡水坝被毁所造成的水灾确实阻碍了任何乌军的潜在越河攻势，也使当地政府分心处理灾情，但在乌军根本没有意图在此渡河的前提下，事件对乌克兰反攻的短期影响非常有限，只是反攻之中的旁枝末节。

真正能冲散乌克兰反攻的“洪水”，并不是在赫尔松，甚至不是在乌克兰的前线之上，而是在华府的国会山上，还有在本年7月北约峰会的会场、立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）。

冒进而败？

虽然此刻大家都说乌克兰的反攻已经开始，但被俄罗斯国防部“点名”的乌克兰第23和第31机动旅，其实也不是过去六个月受西方训练建立而成的九个旅兵力之一。由此可见，乌克兰还在试探阶段。随着西方军备不断送抵，只要乌克兰不求冒进，保留实力，短期内并不会遇上任何重大挫败，甚至能增加未来反攻的胜算。

问题是，乌克兰有没有不冒进的本钱。

一方面，在华府，共和党籍的国会众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）6月6日已表明，就算参议院通过新一轮的援乌拨款，他也不会将之送到众议院大会表决。在美国军援今秋或冬即将中断的风险胁迫之下，乌克兰有可能会选择在战场上谋求速战速战。

另一方面，7月11日在立陶宛举行的北约峰会上，各成员国也将聚焦讨论如何给予乌克兰一个适合的“安全保证”，作为诱使乌克兰在未能夺回领土之际启动对俄谈判的一个下台阶，也给予乌克兰一个在战场以外解决这场战争的出路。法国总统马克龙（Emmanuel Macron）最近就首次提出要为乌克兰加入北约提出路线图，并提到在此之前要给乌克兰像美国给予以色列一般的长久军备支援承诺。

可是，北约各国对于应该给予乌克兰哪一种强度的安全保证却众说纷纭。最强的当然是北约成员地位，最弱的却是像1994年《布达佩斯安全保障备忘录》（Budapest Memorandum）般的一纸空话。其中，还有协助增强乌克兰本土国防工业、上述的以色列模式、由部份北约成员国各自提供安全保证的所谓“基辅安全协约”（Kyiv Security Pact）倡议等等。各持己见之下，各国大概不会在这次北约峰会上达成明确的共识。

没有启动和谈的下台阶，没有西方有力的安全保证，连占军援绝大部份的美国也有动摇迹象，乌克兰就有可能选择在未有把握之际孤注一掷，告别试探，全力反攻。这才是能够导致乌克兰大反攻失败告别的最大风险。