美国真的解决债限问题了吗？

来源：台湾《经济日报》社论

6月初美国拜登总统签署《2023年财政责任法》，结束过去数月因举债上限逼近，造成政府可能无法正常运作的困扰。拜登为此还特别电视直播，宣称两党预算协议避免了一场经济危机。的确，根据白宫经济顾问委员会评估，美国若处于债务违约边缘，经济成长率将减少0.3%，而债务长期无解更会对经济造成6.1%的伤害。回应美债违约危机的解除，金融市场出现庆祝行情，世界宛如“船过水无痕”，一切活动似乎又回归正常。

美债上限不再是大家需要关切的问题了吗？还是市场短视，完全服膺“就长期而言，我们终究一死”的凯因斯名言，将巨额美债留给后代来解决？我们要提醒，美国这次处理债务上限完全是妥协做法；仅暂时取消举债上限，改以2025年重启计算，并以10年削减特定支出1兆美元（1.34兆新元）作为交代。这个号称“财政责任”的妥协法案其实未解决政府结构性的预算赤字；明年美国大选，政客开出的支票只会累积更多债务。

目前美国政府的预算规划无法永续下去。据白宫预算管理办公室统计，联邦政府预算赤字占GDP的平均比率，在新冠肺炎疫情爆发前的七年为3.5%，2020与2021年为13.6%，而预估2022至2028的七年竟为5.6%；疫情之后，政府预算赤字显然已出现结构性改变。

另外白宫预算管理办公室也预测，自今年起五年，美国联邦政府预算赤字每年将高达1.6兆美元。可是国会刚通过的协议，每年却仅删减千亿美元，这对弥补赤字缺口根本是杯水车薪。显而易见地，2025年国会若要重设债务上限，其起跳金额将轻易超过34兆美元。

美国过去不是没有尝试要“平衡预算”。里根总统强调落实减税且能平衡预算的小政府，当时国会顺势通过两次平衡预算法案。到了老布什与克林顿总统，国会又陆续通过三次预算平衡法案，而终于在克林顿总统的最后三年与小布什总统的第一年，美国做到会计帐的预算盈余。不过自从进入21世纪后，美国人口老化，政经环境丕变，其中包括2008年的金融海啸，执政者无所不能的心态竟将财政赤字快速累积出庞大国家债务；据统计，美国公债余额占GDP比率从1980年的31%竟窜升至今年第1季的118%。

美国巨额债务与联准会调升利率已造成政府沉重的利息成本负担，出现扭曲社会资源分配的无谓损失。根据国会预算办公室预估，美国债务利息支出在2023年将高达6630亿美元，且往后还会继续攀升；这使得未来10年政府付出的利息将超过10兆美元。依此推估，2050年美国债务利息将成为政府最大支出项目；除排挤国家政事支出，扭曲公共资源使用外，利息主要支付给富人，更恶化世代之间所得分配，成为社会不安定的因子。

有人认为不少美债为政府相关机构购入，社会大众持有的债务并没有那么多。的确，今年1月美国政府机关与联准会掌握高达6.9兆美元的政府债券。但这代表社会大众仍持有24.5兆美元的公债，其中7.4兆美元是由外国政府或投资者购买。根据彼德森基金会预估，20年后社会大众持有美债占GDP的比率仍将高达152%。美国人购买公债会排挤投资，而政府若把债务货币化，则会冲击物价与金融市场的稳定。至于外国政府与投资人若对美债失去信心，更会加速去美元化，直接挑战美元与美债价值的稳定。

美国目前虽然暂时解除债务违约的危机，却没有脱离困境。解决美债过多的最佳手段是经济成长，并以时间换取减轻债务负担的空间。

虽然美国面对日益恶化的社经结构与基础建设，国会协议却仍选择明年要增加国防支出6.7%，而达8860亿美元。社会因此无从期待美国会有高经济成长；在没有债务上限后，今明两年美国反会大量举债。我们担心快速累积美债会出现金融投资的“典范转移”；市场在美债协议松口气后，仍会面对“夕阳无限好，只是近黄昏”的挑战。