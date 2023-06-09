台积电“只能相信他”VS.美国商会“远远落后”

来源：风传媒“风评”

能源政策再次成为焦点，台积电、美国商会不约而同的表达对未来供电的忧心、质疑蔡政府的能源政策。

台积电董事长刘德音日前在股东会上，被问到缺电问题时回答：“台湾政府认为我们电是够的，我们也只能相信他”！这句“只能相信他”马上引爆，因为外界解读是一种“无奈的相信”─明明不太相信、但不相信也不能怎么样，因此最后“只能相信他”。与此同时，美国商会发布最新《2023台湾白皮书》，表达了对台湾能源政策的担心，指台湾要大幅调整能源结构，但进度仍“远远落后”。

台积电与美国商会对能源政策与供电未来的忧虑，表达方式不同、重点稍有不同，但都指向两点：一个是供电不足忧虑，一个是绿电不够问题。

半导体教父张忠谋曾当面对当时仍是总统的马英九说过：台积电是一分钟都不能缺电。因此，刘德音那句充满无奈、甚至嘲讽的“台湾政府认为我们电是够的，我们也只能相信他”，最重要的就是供电不足的忧心，特别是因半导体越是尖端制程、耗电越多，而近年台积电在南部新建的5纳米、3纳米新厂，就是所谓的“吃电怪兽”。但与此同时，蔡政府能源政策的非核家园，却是要把南台湾恒春的核三厂除役，在明年与后年各有一部机组停机除役，一正一负之间，落差与缺口出现。

虽然台电增建天然气电机组，但是否补上缺口在未知之数；北部与中部同样有有缺口问题存在，台积电要落脚竹科、中科的2纳米厂的供电充裕、稳定吗？政府都说没问题，台积电“也只能相信他”，但真能信吗？

另一个重点是绿电，外界较忽略这部份，但其实台积电是有着墨绿电。因应全球减碳趋势与业主要求（所谓RE100的绿电要求）等因素，台积电需要购买大量的绿电，“都市传说”说台积电把全台绿电都买光了。刘德音特别说明：全台90%绿电都是由台电购买，只有10%拿出来自由买卖，而台积电只有购买掉这其中的4%左右。不过，重点是台积电对绿电有需求，而台湾境内显然难以满足，“台湾的绿电相较其他地方发展的确比较慢”。

至于美国商会则直接谈台湾大幅调整能源结构，但进度仍“远远落后”，因此要求政府要加速。这种说法避开“核电不核电”问题，只说台湾决定废核后，未来能源供给，就高度取决于绿电开发与更依赖天然气。不过，对供电不足的担心则是意在言外，例如调查中就十足反应此反应─有74%的美商关切电力是否能稳定供应，认为这是台湾最令人担忧的能源问题， 67％的受访者担心绿色能源供应是否足够，白皮书更直接说“供电稳定已是必须马上处理的问题”。

蔡政府能源政策的错误与问题越来越凸显、严重，而且问题不仅是在供电足够与否而已。这个能源政策的根基是非核家园的神主牌，这个基础让蔡政府在全球所有地区（德国除外）都让核电厂延役、增建新核电机组时，要核一、二、三如期除役、核四不重启，这个决策让台湾少了原本可占2成左右的核电，减少的核电要用蔡政府花大钱建的绿电取代。

这当然是一个愚蠢又外行的决策。增建绿电是必要、也是全球趋势，但其它地区是用绿电替代火力发电（煤、气、油等），只有台湾是用绿电替代不污染、不排放的核电；偏偏台湾增建绿电有其限制与问题（如光电容量因子偏低），结果建设的速度慢、前景有限，2025年已不可能达到占比两成的目标，估计只有一成左右。但废核步伐依旧，因此2025年时，台湾的火电占比可以到九成左右。蔡政府难道不知，那些对绿电有需求的企业而言，核电也可视为绿电吗？

如此发电结构，空污与排放肯定恶化，台湾近年在国际评比的减碳成绩居末段，网上嘲讽蔡英文要民众“用肺发电”就是这个道理。这个能源政策未必供电就会不够，只要“胆子够大心够狠”，卯足劲来把火电增到最多、开到最高，供电还是会够的─现在蔡政府就是这么作，看看蔡执政以来增建与规划中的火电机组有多少就知道了。但这种作法终究不可能持续，不论是内部的社会与民众反弹、抗空污，或是外界对台湾减碳无成的压力，火电扩增终有极限，缺电是否能避免就难说了。

外界对废核能源政策的质疑，行政院长陈建仁说：“非核家园”是台湾很重要的共识，也是社会与整个世界的趋势。这是百分之百的胡扯与谎言，台湾民调在几年前就已翻转，支持用核电的比重过半且远超过坚定废核者，这就是“以核养绿”公投能过关的原因。陈建仁更该看看海外，减碳老早就取代非核成为全球最重要的环保议题，许多先进地区都在增建核电、让旧核电厂延役。

陈建仁这番话，让人连要说出“我们也只能相信他”都很难！