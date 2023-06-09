公务员遴选开始跨省了

来源：中国新闻周刊

作者：周群峰

“四川达州市遴选公务员，重庆的部分公务员可报考？”6月6日，中共达州市委组织部发出的一则公告，引发网友热议。在此之前，从未出现过跨省报考的公务员遴选。

这则《2023年度达州市市直机关公开遴选公务员公告》，包括了乡科级正职以下领导职务和一级主任科员以下职级（或其他相当层次职级）职位。遴选名额51名，其中公务员39名，参照公务员法管理机关（单位）工作人员12名。其中17个市直部门的22个职位、42个名额同时面向重庆市万州区、开州区的乡镇（街道）机关遴选。这是2021年《公务员公开遴选办法》修订印发后，经中央组织部批准，全国首个跨省遴选的实践案例。

达州市委组织部公务员二科一位工作人员告诉《中国新闻周刊》，这次遴选面向川渝两地，属于跨省遴选，所以四川省委组织部非常重视。为了保证考试的公开公平性和试题的科学性，四川省委组织部委托四川省人事考试中心，针对这次遴选，专门制作一套题。

这位工作人员还透露，预计今年下半年，重庆市万州区、开州区，也会面向达州市进行公开遴选公务员。

助力万达开地区发展

《2023年度达州市市直机关公开遴选公务员职位表》显示，此次同时面向达州市和重庆市万州区、开州区的遴选单位，包括达州市纪委监委派驻（出）机构、达州市中级人民法院、达州市教育局等17个达州市市直部门，共42个名额，从职位看，包括综合管理、公安机关的案件侦查、法院的法官助理等。

《中国新闻周刊》注意到，本次公开遴选，达州市对报考人员的年龄要求不一，达州市教育局要求40周岁以下，达州市纪委监委派驻（出）机构、达州市中级人民法院、达州市公安局等遴选单位要求35周岁以下，同时，达州市公安局的部分职位还对获得省级以上表彰或二等功以上奖励的人员放宽至40周岁。

上述达州市委组织部工作人员表示，此次遴选，达州没有对报名年龄等条件“一刀切”，而是组织部门跟不同用人单位一起交流会商后，根据用人单位和不同岗位干部队伍的发展情况，制定了科学指标。

谈及这次跨省遴选公务员，西南财经大学教授杨继瑞接受媒体采访时表示，这是成渝地区双城经济圈建设的一次生动实践，也是万达开地区统筹发展的重大突破。

万达开地区位于三峡库区和秦巴山区腹心地带，总面积2.41万平方公里，2022年常住人口814.8万人、地区生产总值4283.2亿元（人民币，807亿新元）。

2021年10月，中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，部署渝东北、川东北一体化发展，提出“支持万州、达州、开州共建川渝统筹发展示范区，加强规划、政策、项目统筹，在产业发展、公共服务、生态环保等领域探索建立符合高质量发展要求的利益共享机制。

2023年3月，重庆市政府与四川省政府联合印发了《推动川渝万达开地区统筹发展总体方案的通知》，明确要将该区域建设成生态优先绿色发展样板。

杨继瑞说，万达开川渝统筹发展示范区建设，最重要的、最基础性的要素就是人才。然而，在长期以来的体制和机制中，行政区域内一直存在着一种固化的观念，总想把人才留在自己的行政区划内，招聘录用公务员，也习惯于在本行政区划内进行。

“达州打破了省级行政区划限制，遴选公务员面向万达开地区，重庆开州、万州的都可以报考，不拘一格引人才，我觉得这是一个大胆的创新举措，这必将促进三地的‘人心相通’，把地缘相邻的优势变成人心相通的优势，从而促进经济区与行政区的适度分离。”他说。

有报道称，以往为助力万达开地区发展，四川省与重庆主要通过互派干部形式，破解两地干部交流的难题。

上述达州市委组织部公务员二科工作人员告诉《中国新闻周刊》，以前川渝两地的干部交流时间短暂，“很多人要么挂职一年，要么挂职两年（就走了），这次经过公开遴选后，（干部到岗后）工作是长久性的，更有利于促进当地的长期发展”。

是否值得全国推广？

达州跨省遴选公务员一事之所以在网上引发热议，是因为有网友提出，这一引才机制值得全国推广。杨继瑞也认为，达州在全国率先探索这样的引才机制，可以在全国形成典范效应。

他说，从万达开川渝统筹示范区来看，这种引才机制可以促进川渝人才的交流和深度融合，“人才，本来就应该打破行政区划。过去，个别地方也有一些探索，但主要是在经济领域。行政领域也有地方尝试过在全国招聘一些特殊人才。达州这次公务员遴选，在万达开川渝统筹发展示范区内把人才进行统筹考量，敢为人先，值得点赞”。

2021年修订的《公务员公开遴选办法》规定，省级机关和市（地）级机关公开遴选，原则上面向本辖区内下级机关（含相应层级中央机关直属机构）公务员进行。因服务保障国家重大战略决策部署等需要面向本省（自治区、直辖市）以外进行的，省级公务员主管部门应当事先与中央公务员主管部门沟通。

中国人事科学研究院公务员管理研究室副主任、研究员郝玉明告诉《中国新闻周刊》，组织部门制定公务员公开遴选制度的初衷，就是通过这个制度把基层公务员逐级遴选到上级机关，构建来自基层的培养选拔链。因为基层公务员更熟悉基层，他们到上级机关后，有利于上级机关更好的制定政策，同时也给基层干部一个向上发展的渠道。但是考虑到基层公务员队伍的稳定性，对遴选也做了一些规定，比如以本辖区内的逐级遴选为主、报考者需要满足基层服务年限要求等。

郝玉明表示，四川和重庆在地域、文化、气候等方面比较接近，两省又有共同建设川渝经济圈的经济发展需求，所以四川达州市市直机关面向重庆万州区、开州区，看似跨省遴选，实际上是邻近地区和共同经济带范围内的干部交流，有利于促进地区之间的合作，扩大选人视野，提高选人用人的质量。

不过，他也认为，这种跨省遴选更要注重当地的实际情况，不可盲目倡导。郝玉明告诉《中国新闻周刊》，从导向看，不能因为四川达州市开始了这种遴选，就盲目倡导在全国更大范围内推广公务员跨区域遴选。跨区域遴选，可能会拓宽选人视野，但也可能带来新问题，比如可能会导致大量人才从落后地区流向发达地区，形成虹吸效应，不利于落后地区的发展和队伍稳定。