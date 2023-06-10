中国没有兵棋推演过台海局势吗？谢锋的话值得商榷

来源：香港01

作者：郑真

据中国驻美国大使馆网站消息，2023年6月7日，中国驻美国大使谢锋应邀出席美中贸易全国委员会为其履新举行的欢迎活动并发表主旨演讲。

值得注意的是在演讲中，谢锋说当务之急是切实管控好台湾问题这个最大风险点。没有人比中方更希望和平解决台湾问题，更不愿意看到台海生战生乱，搞兵棋推演的不是中方，改变现状的也不是中方，制造危机的更不是中方。台湾当局“倚美谋独”和美一些人鼓噪“以台制华”才是对台海和平稳定的最大威胁。现在最根本的是不折不扣坚持一个中国原则，最重要的是用行动恪守中美三个联合公报，最紧迫的是言行一致反对“台独”冒险挑衅。

没有人比中方更希望和平解决台湾问题，这一句是实情。但他在表述中说“搞兵棋推演的不是中方”，这一说法，值得深思。

中国没有对台海局势进行过兵棋推演吗？

台海局势发酵到如今，不难想象任何一方都对局势进行过无数次的推敲了。致力于实现统一大业的中国，其各阶军政要员无数次周密设想过如果美国参战如何、如果日本介入会怎样。无论是和统还是武统，方案从来都不缺，都是现成的。唯一需要抉择的是时机。这对致力于实现统一的中国而言，是事实。

台湾“倚美谋独”、美国一些人鼓噪“以台制华”，共同制造了台海危机。中国大陆不是制造危机的一方，这些说法是站得住脚的。

但是兵棋推演的既有美国、台湾、日本，也有中国大陆，甚至包括试图在台海局势中利用自身支持向大陆要价的俄罗斯。作为中美之间最大的燃爆风险点，台海局势是任何希望趋利避害的一方都关注的，都会对局势进行推演的。

中国出于统一需要进行兵棋推演，这不是什么秘密。近年来中国进行的环台军演大有统一预演的态势。美国军方包括各类智库都进行过多次台海局势的兵棋推演。2023年4月美国众议院“美国与中共战略竞争特设委员会”与华盛顿智库新美国安全中心在国会山以闭门方式进行了联合兵棋推演。2023年1月、2022年8月，美国战略与国际研究中心（CSIS）进行过兵棋推演。2022年4月美国军方曾分析解放军攻台可能出现的四个场景。

中国推演和美国推演最大的不同是，中国的推演是统一方案的备案需要。而美国的很多推演是为了渲染态势紧急，为了给对台军售找充分的理由。台湾问题对美国来说是可以利用的事态，是手中的一张牌。

中国不必急于宣传“搞兵棋推演的不是中方”，问题的关键并不在中国推演。中国即便是推演了又如何，难道中国没有进行过兵棋推演，承诺维持现状就能赢得各方的认可吗？

不必急于撇清改变现状，两岸分治从来就不是必须坚守的现状，长久维持现状就等于中国长久不统一，这是中国根本不可能做到的承诺。任何希望维持台海现状的国家，本质上都是希望维持两岸分治，这些是没有考虑中国有统一需要的不切实际的要求。

问题的根本仍然是中美问题，台海局势升温是中美结构性矛盾爆发的产物，台海局势升温又进一步恶化了中美关系。

如何管理好中美关系，回答这一世纪难题不会有简单答案。维稳台海会是降温中美关系的关键钥匙吗？中国不兵推不军演什么都不做会就可以维稳台海吗？恐怕都不见得。