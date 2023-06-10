中俄战略联巡 拉高指挥层级

来源：中时新闻网

作者：陆文浩

日本防卫省统合幕僚监部于6月3至7日海空兵力特别忙，海上部分先后发现中国海军舷号/103与547两舰（笔者查询到隶属北部战区海军驻山东青岛驱逐舰第1支队055型驱逐舰鞍山号/103、054A型护卫舰临沂号/547），6月3至4日先后由黄海经对马海峡直奔日本海，6至7日复经对马海峡、往东海方向航行；另中国海军舷号154、578两艘作战舰（东部战区海军驻浙江舟山驱逐舰第6支队052D型驱逐舰厦门号/154、054A型护卫舰扬州号/578）6月6日，由东海经宫古海峡快速进入西太平洋。

空中部分发现，6月6日中国2架轰-6机群由东海经对马海峡进入日本海与俄罗斯太平洋舰队2架图-95机群往东海进行联合巡航；6月7日前述中俄轰炸机4架次协同由东海经宫古海峡进入西太平洋，推断往菲律宾海航行；期间中俄战机（有中方歼-16与俄军苏恺-35战机等）分段在日本海、黄海、东海、宫古海峡等空域进行空中伴护与警戒。引发日韩战机升空监视与透过外交管道表示关切！

台湾国防部3至7日发现解放军卡-28反潜直升机、苏恺-30战机等、BZK-005无人机，先后在台湾西南国际空域至台湾海峡中线北段空域活动；其中BZK-005无人机7日在台湾海峡中线南口至台湾西南空域活动；另大陆智库“南海战略态势感知态势”网站，7日公布美空军RC-135U电子侦察机在巴士海峡和台湾海峡南口进行密集的侦察活动。8日计有歼-11战机12架、歼-16战机14架、运油-20机2架、轰-6机4架、运-9通信对抗机2架、无侦-7无人机1架计35架次，由台湾东沙岛东北之台湾防空识别区边缘进入往巴士海峡进入台湾东南后折返；空警-500机2架，在台湾东沙岛东北至以东一带空域。上述情况跨越第一岛链，有专家学者称，此系为针对美国在台协会（AIT）主席罗森柏格（Laura Rosenberger）5日抵台访问有关。对上述解放军一连串举措，引发美日韩等国家高度关注。

首先，统计，中俄两国空军联合战略巡航，自2019年执行首次到今年6月7日止，总共进行六次。第二次在2020年12月、第三次在2021年11月、2022年5月与11月，进行第四次及第五次。其中较为特殊是2022年一年执行两次，可能因素是美日拉拢印澳、以及欧洲英德法等军事同盟在亚太第一岛链向岛链内军事施压力度增大所致。

今年中俄进行第六次的空中战略联合巡航任务，除在两军年度常态例行性的基础持续精进。也不排除正好参与俄罗斯太平洋舰队6月5日至20日在日本海与鄂霍次克海进行的诸军兵种联合军演的一小部分。另外对于中方近期低强度的军事反应，正好回应新加坡主办的香格里拉对话亚洲安全会议中，美日韩等国展现维持台海和平与现状的坚持，也凸显警告日本不要干涉台湾问题。中美日等防长在会议的外交展现，即刻在呈现在战场兵棋的指导上。因此，如果此中美窘境不断地升温下，可能在今年年底前，中俄联演可能将扩大举行，至少海、空的联巡仍会再举办一次，此议题将持续关注中！

其次，在第五次战术特点，俄罗斯轰炸机中降中国杭州笕桥机场、2架歼-16在伴护中俄轰炸机群、与运油-20空中加油支援下，由东海经宫古海峡进入西太平洋折返。第六次延续前次俄机中降大陆机场休整外，另一特点，以往海军舰船目标先导、空军跟上对海打击情况。从东部战区海军作战舰群，在空军进入日本海前夕出航之情况，改由北部战区海军舰船由山东青岛。这意味，从单一战区提升到北部与东部2个战区联合。可见，明显指管单位由东部战区联合指挥中心，提升至中央军事委员会联合作战指挥中心。

更令人玩味的是，从以往外国访问团访台层级与解放军军机立即或次日反应、台湾国防部8日10时40分之新闻稿所称解放军军机大批战轰机群、以及看似解放军第五次运油-20、歼-11与歼-16、轰-6机群等进入西太平洋模式，已从宫古海峡往巴士海峡展演。所欲为何？可能是要借具有远距对海或陆打击能力之轰-6、指向性关岛等，向美日传达解放军在宫古海峡与巴士海峡两个战略通道上，有能力拒止外军进入干预台湾问题。

最后，今年久许少有反应美机的大陆智库南海战略态势感知网站，罕见即时公布7日，美空军1架RC-135U电子侦察机发现从日本冲绳南下、经西太平洋南行，进入巴士海峡至台湾海峡南口一带空域进行密集的侦察活动。正巧与解放军海军具察打一体的BZK-005无人机在台湾海峡南口至台湾西南一带空域，执行平时运-8反潜机巡逻与侦察任务。由于上述空域，也邻近美国海岸防卫队、菲律宾海岸防卫队和日本海上保安厅6月1日至7日在吕宋岛中部巴丹半岛水域举行联合演习。因此，不排除美侦察机，有提供周边海空情资予美盟友。