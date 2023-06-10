俄罗斯精英厌战情绪日增 但无人敢捋普京虎须

来源：彭博社

对于普京在乌克兰发动的战争，俄罗斯精英阶层的信心越来越弱，就连最乐观的人也认为克里姆林宫目前可获得的最佳结果就是冲突“冻结”。

七位因情况敏感而不愿具名的知情人士透露，许多政界和商界精英对这场战争感到厌倦，希望能够停止，但他们怀疑普京不会这么做。其中四位知情人士称，虽然没有人愿意在入侵问题上提出反对意见，但普京作为领导人的威望肯定已经动摇了。

其中两位知情人士说，最好的情况是今年晚些时候进行谈判，把冲突变为“冻结”状态，这样手握乌克兰部分土地的普京至少可以以惨胜给俄罗斯人民一个交代。

“精英之间陷入僵局：他们害怕成为毫无意义的战争的替罪羊”，前俄罗斯政府顾问Kirill Rogov说。“普京无法赢得战争的想法得到这么多俄罗斯精英的认同，实在令人惊讶”。Rogov在入侵事件发生后离开了俄罗斯，目前担任维也纳智库Re：Russia的负责人。

乌克兰的一个大水坝周二遭到灾难性破坏，基辅当局指责是俄罗斯所为，克里姆林宫否认对此事负责。

俄罗斯境内发生的数起袭击事件加剧了一种不安全感，其中包括上周莫斯科遭遇的开战以来最大一次无人机空袭。战斗已经蔓延到与乌克兰接壤的别尔哥罗德地区，挑战了普京作为俄罗斯安全保护者的形象。

普京和他的高级官员坚称俄罗斯将获胜，尽管从战争初期俄军未能占领基辅后，胜利前景看似并不明晰，但没有迹象显示普京的领导地位面临任何挑战。

据四位了解情况的知情人士称，大多数精英阶层都只是埋头继续工作，认为无法影响事件的发展。五位知情人士称，普京没有表现出希望结束战争的迹象。

到目前为止，民意调查显示大多数普通俄罗斯人继续支持普京。