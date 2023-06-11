陆美对抗与AI浪潮共伴袭台

来源：台湾《旺报》社评

美国科技大老马斯克结束大陆行后透露，大陆计划启动AI（人工智慧）相关监管措施。全球多国对AI监管已有广泛讨论，但除了欧盟之外，很少提及合作。 AI是所有当代人都须面对的极大未知，在享受技术突破带来的发展红利时，如何对人工智慧妥善监管，需要全球交流与合作。

全球合力应对三大挑战

随着ChatGPT风靡全球，资本市场掀起AI浪潮，AI研究团队不断传出好消息。微软的Microsoft365 Copilot与Azure OpenAI、Google的PaLM API、亚马逊的Bedrock云托管服务等通用AI平台和产品接踵登场。华硕旗下台智云适时推出企业级大型语言模型“福尔摩沙大模型”，大陆百度“文心一言”、阿里“通义千问”、腾讯“混元”、华为“盘古”等生成式AI技术及类ChatGPT项目计划也密集发布。

数位元技术和演算法算力的发展，将带给人们越来越多的便利和效益。全球经济走弱的背景下，市场普遍认为，AI科技公司将成为抵抗经济衰退的避风港。高盛报告指出，随着更多以自然语言处理为核心技术的先进生产力工具被企业和社会采用，预计未来10年，全球年均GDP有望增长7%（约近7兆美元）。

不过，从当前基于人工智慧所引发的问题来看，人类需合力应对三大挑战。第一，技术拥有者掌控权力优势，是AI发展中，人们需要面对的最大危机。 2022年美国对大陆发起“晶片战”，试图透过制裁，延缓大陆在AI应用上的进步速度，反映出控制这些技术的人、机构或国家更能影响乃至决定其他人的生活、社会正义、社会物品分配等。

第二，从法治层面来看，AI假新闻、AI诈骗事件令人担忧。日前大陆一位男子在WeChat上接到视频电话，被骗走430万元人民币（81万新元）。AI换脸诈骗比传统电信诈骗成本更低、时速更快、角色更多、防范更难。尤其当虚拟网络世界逐渐模糊地域界线时，有必要加强全球合作，加以监管。

第三，从社会层面来看，AI将对就业问题造成难以估计的影响，一般认为人们可以把枯燥、可重复性的工作丢给AI，专做创造性的工作，但目前第一批受冲击的是以绘画、建筑设计为生的从业者，甚至新闻写作与编辑都迅速被取代，这些工作都极富创造力，需正视AI对就业的冲击。

布局两岸数位时代发展

面对人工智慧时代，既不能回到过去，也不能盲目拥抱，而应建立公平、公正、透明的国际协调治理体系。根据经济合作暨发展组织AI政策观察平台（OECD.AI）官网的汇总，欧盟与69个国家已针对AI发展提出战略规划，其中一些国家已推出针对AI的指导意见和监管措施。世界各国不仅需关注本国的AI监管，更需要与各国交流合作，共同应对虚拟世界对民主、安全、合规、伦理等方面的挑战。

AI训练需要耗费大量算力，而充足的算力需要拥有强大的晶片。美国去年对大陆发起“晶片战”，鉴于台湾在全球晶片行业的重要角色，台湾企业深度卷入这场中美科技战。台湾在数位时代应何去何从，是当前学界、企业界高度关注的话题。

受美国晶片禁令的影响，辉达去年起停止向大陆出售H100和A100高端晶片，但仍可向大陆特供H800等“降级”晶片，台积电、联电等也有类似做法。与此同时，大陆的晶片公司也在加快自主创新的节奏，这也意味晶片禁令会拖慢大陆AI发展的速度，但不可能完全阻止大陆。由于ChatGPT及类似平台的研发，需要大量GPU晶片，寒武纪、昆仑芯、燧原、华为海思等大陆新一代GPU晶片研发公司，正积极向AI大模型领域布局。

百岁美国前国务卿基辛格5月间在《经济学人》专访中敲起警钟：“随着AI等科技的快速发展及其潜在的军事应用，留给中美双方相互和解的时间窗口仅有五到10年。”台湾要及早准备，为两岸在数位时代的发展做好布局，应对AI所带来的挑战，有助于避免台湾被进一步卷入中美科技战而遭受重大损失。