来源：香港01评论编辑室

两只黄鸭或许来得合时。命案、伤人案、伦常案一再发生，社会的气氛好不起来。甚至走在街上，对别人也多了半分防范。这对于一个社群来说，当然不是好事。

上星期荷里活广场命案后，精神健康受到关注，各界要求政府增加资源，应付精神病患者的需要。这一点没错，但问题不只是如此。说“病”，好像只是小部分人的事，是医生和病人的事。然而，香港大部分人都面对着各种压力、负面情绪。与其说“病”，不如说“香港累了”。

在街市一言不合可以打起上来，在挤逼的巴士、港铁更不时发生口角。 “你有压力我有压力”原来已经是16年前的“金句”。16年过去，香港人现在面对的不只是压力。看着楼市股市下行，有人焦虑；亲朋好友移民他方，留下来的人难免有孤独感；因着政治环境丕变，有人郁郁寡欢；基层家庭不要说还未上到公屋，部份孩子连能否继续在学校就读也不知道。

打开新闻，不是为了器官捐赠而你一言我一语，就是为了乘车优惠两元抑或三玩而争论不休。政府说“开心香港”、抓紧机遇，实际上市民的感受落差很大。虽说“今时今日的服务态度”不能差，但如果市民原来日夜为了家事愁烦，或者钱银争执，语气态度不好只怕也是人之常情。

理想的情况是先处理心情，再处理事情。但现实是事情处理不来，一些人就处理不到心情。要求受情绪困扰的人不要受情绪影响，会否只是缘木求鱼，不切实际？当然，心情再差也不能伤人斩人，但这至少提醒了我们，社会累了不能只当作是医疗或者治安问题。加强巡逻执法和精神健康服务只是最基本工作，但社会的情绪、香港人生活得不惬意，却是所有政策范畴、所有司局长也有责任。

议员跟黄鸭“打卡”，希望市民重现笑容。黄鸭或许能带来几日的热潮，但热潮过后，香港人能否过些开心日子，其实才是官员和议员的工作KPI。