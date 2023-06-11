来源：联合报

作者：邱坤玄

美国国务卿布林肯传出可能最快于下周访问中国，他在日前表示，美国没有要求任何国家在美国和中国之间选边站。其实这足以显示美中两大强权沟通的必要性，以及美国已经无法主导非西方世界的走向，要求这些国家选边站。

美国在对大陆进行经济脱钩（de-coupling）几年后，发现大陆并未因此挫败，加上双方关系连结密切，脱钩已不可行，而改称要致力于欧盟委员会主席范德赖恩所提的去风险（de-risking）。

脱钩既不可行，就必须进行交往与合作，更重要的是要避免交往过于深入带来风险。这其实也是一种既联合又斗争的策略，联合可以处理对人类共同威胁的问题，例如气候变迁、自然保护、流行病的防治、限制核武扩散以及全球金融稳定等。斗争则需要提升自己的实力以及盟邦合作，整体看来，斗争的成分更多。

去风险并非是一般理解的避险策略，避险是在强权斗争中避免选边站的困境，更理想的还可以左右逢源。俄乌战争之后，除了美国与西方国家联合对俄国实施制裁之外，其他发展中国家，例如印度、巴西、土耳其、沙特阿拉伯等，则是务实的避免卷入中俄与美国西欧两大集团的对抗，同时近乎投机的与中俄交往，从避险中获利又进行去风险化，这些国家与两大强权维持非敌非友的关系，最大程度的追求国家利益。

近两年来海峡两岸是否会发生战争的议题，已经成为国际关注的焦点，也逐渐成为台湾人民的梦魇，而西方智库不知做了多少次的兵推，预测了多少机舰损失的数量以及死伤的人数，残酷的战争就只剩一堆冷冰冰的数字，悲天悯人、生灵涂炭的呼吁与警示被一堆数字与对抗口号淹没，去风险化也许能为两岸带来一丝的春风。

最近赖清德被问到最想和哪个地区领袖共进晚餐，他立即回答“最希望和中国国家主席习近平”一起，这种回答一听就知道缺乏“诚意”，更带有调侃的意味，这就是当前民进党政府大陆政策的态度，无意经营，更谈不上建设性。

国民党在处理两岸议题上一向具有优势，“九二共识”作为两岸发展的基础，促进了两岸交流与和平，现在“九二共识”被对手污名化，部分国民党人因而退却，又拿不出一个新的替代共识，自陷困境。事实证明“九二共识”对两岸关系的和解发挥了重大作用，更何况它是写在国民党的“政策纲领”当中，每个党员都应对它有足够信心，并且努力实践。

两岸在接触合作中应当注意降低风险，两岸经贸关系密切，去年台湾对大陆贸易顺差达到1500亿美元（2015亿新元），战争的代价相对升高，是两岸缓和的润滑剂。目前更需要推动两岸青年的交流，两岸青年都有各自价值的坚持，但是他们也有相互探索的高度兴趣与快速的交流方式，开放与深化两岸青年交流，一定会开创两岸关系新的局面，更具前瞻性与去风险化。