展望中东和解新局从土耳其强人总统连任谈起

来源：台湾《工商时报》社论

历经5月14日和28日两轮选举，土耳其总统埃尔多安终于以过半得票数连任成功，任期将持续至五年后的2028年。由于他的新内阁有意回归“理性”，放弃强力阻升土耳其里拉，导致里拉自5月底以来屡创新低，今年迄今跌幅超过两成。尽管金融市场动荡，但已经领导土国20年的强人埃尔多安续掌国政，对于地缘政治却深具意义。由于土耳其位处中东，又是北大西洋公约组织（NATO）成员国，未来在外交与经贸战略上会否“脱欧入亚-去风险化”，在中东和解的世纪变局中扮演更积极的角色，值得吾人关切。

土耳其人口盘点8500万人，GDP达9000亿美元，是全球第19大经济体。该国既是代表“经济先进”的经济合作暨发展组织（OECD）成员，还是NATO的伊斯兰教国家，同时也是G20的一份子。埃尔多安以“土耳其的世纪”为号召，在投票率高达84.22％ （5380万选民）的情况下，最后以略过半数的52.16％（2770万票）得票率胜出，对照在野政党共同推出的总统参选人拿到2540万张选票，朝野得票差距缩小，对想维持强势领导的埃尔多安，无疑是一个重大的警讯。

在政治光谱上，埃尔多安的伊斯兰教政党——“正义与发展党”，已摒弃国父凯末尔（不强调伊斯兰教）的“世俗主义”，以及“亲近欧洲”与相对服膺“社会民主主义”的意识形态。他结合伊斯兰教和民族主义的诉求，像是强调传统的家庭价值，反对接纳近400万的叙利亚难民、公开指称“境外势力”并不希望他连任，呼吁不要让西方国家决定自己的命运等等，均有利于争取支持、赢得大选，却未必见容于西方国家。

在经济振兴上，无论是解决影响民众生活最严重的通膨问题，或是国境东南方大地震的灾后重建，都是吃力不讨好的重大挑战。重要的是，现阶段的经济前景不明，既无法自外于俄乌战争的影响，更缺乏新的动能。更有甚者，埃尔多安之前逼迫央行推动非正统货币政策（面对高通膨却调降利率），导致金融市场动荡，新任内阁虽有意回归正轨，但除非能提出有效的财经政策，否则将难取信于投资人。展望今年、甚至明年，势必受制于国际经贸情势的发展而定。

在地缘政治上，几占土耳其20％人口（约1500万）的库尔德族，主要居住在东南方与叙利亚、伊朗、伊拉克的交界边境，如何处理人口将近4000万的库尔德族独立运动，一直是地缘政治上的难题。不过由于3月上旬以来，伊朗和沙特阿拉伯两国外长在北京握手言和，也门交战双方达成停火的协议，以及叙利亚于5月上旬重返阿拉伯国家联盟，今年以来中东的政治形势，已经因为国家领导人相互访问、坐下来谈的具体行动，使得土耳其国境的南方和东南方，区域的政治环境氛围已呈现出“从对立走向和解，从共存走向共荣”的意象。

就经贸合作议题观之，土耳其经贸发展的长期战略视野，“向西走或向东走”，是一个大哉问。克罗地亚在2013年7月成为欧盟的新成员国，对于申请加入欧盟30年的土耳其而言，体认到的是一个根本的问题：欧盟愿不愿意接纳伊斯兰教的国家？更重要的是，在刚过去的5月两轮选举期间，埃尔多安已经感受到欧美国家冷对的立场，再看到5月19日到21日，七大工业国（G7）在广岛峰会齐声挑明中国大陆“经济胁迫”，对比5月18日到19日第一届“中国-中亚五国峰会”强调携手合作的“西安宣言”，以及5月18日到23日，基于“一带一路”，由沙特阿拉伯和阿联酋联合举办的“2023中国-阿拉伯企业家峰会”，两相比较，如人饮水，冷暖自知。

在土耳其北方是仍然交战中的俄罗斯与乌克兰，西方是基督教文明的欧洲国家，对于今时今日的埃尔多安来说，其与欧美国家的公约数，无疑是美国在二战之后，围堵前苏联向南扩张版图的“军事土耳其”。从去年2月迄今的俄乌战争期间，土耳其从一开始尝试扮演调和鼎鼐的角色，到后来维持中立，乃至于因为大选在即而自顾不暇。未来土耳其将如何重新定位与美国与欧洲的关系，7月NATO会议将是试金石，届时瑞典能否顺利加入NATO，土耳其与埃尔多安的意向将是关键。

展望未来，在“西线无战事”之后，埃尔多安会不会“脱欧入亚-去风险化”，更重视与周边阿拉伯国家的关系，当是另一个值得观察与期待的地缘政治新格局。