北约秘书长斯托尔滕贝格将卸任 继任者将出自欧洲哪个国家？

来源：美国之音

作者：维达库斯瓦拉

美国总统拜登将于周一在白宫会见即将卸任的北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）。与此同时，争取其继任者的竞争愈演愈烈。

虽然白宫表示，这次会晤的官方议程是讨论北约即将于7月在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行的峰会，但北约正面临俄罗斯在乌克兰进行的战争，在北约74年历史上的这个困难时期，谁将成为下一任北约领导人的问题无疑将成为会谈的首要和中心议题。

斯托尔滕贝格曾经担任挪威首相，他是这一代人中任期最长的北约秘书长，自2014年上任以来，他的任期已延长三次。今年2月，他的发言人表示，斯托尔滕贝格将在本届任期于10月届满时离任。

斯托尔滕贝格因处理美国前总统特朗普与欧洲盟友之间在国防开支方面的不稳定关系、北约部队于2021年8月从阿富汗撤军、以及负责北约对莫斯科入侵乌克兰的反应，而广受赞誉。他对继任者的偏爱分量很重，预计拜登将就此与他进行协商。

“很多人会问他，‘你认为谁最能追随你的领导？’” 美国智库史汀生中心高级研究员安德鲁·海德（Andrew Hyde）对美国之音说。

无论谁接替斯托尔滕贝格，都将面临艰巨的挑战，即保护31个国家和地区10亿人的安全，而且北约的成员国还在不断扩大。他或她必须处理好在军事上支持乌克兰，同时防止冲突蔓延到北约成员国领土的艰难平衡，因为冲突一旦蔓延至北约的成员国，将触发北约第五条的集体防御原则，并因此可能导致第三次世界大战。

人选的产生基于共识

传统上，美国的将领担任欧洲盟军最高指挥官，但北约秘书长的职位一直由欧洲人担任，即使北约宪章中没有做出这样的规定。

没有正式的选举程序，候选人也不会宣布他们将角逐秘书长的职位。候选人的选定是通过共识达成的，主要是通过私下和非正式的外交渠道。

作为北约最大的捐助国，美国发挥着关键作用——这也是最近两位竞争者造访椭圆形办公室的原因。

周一，丹麦首相梅特·弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）在白宫会见了拜登总统。 她被视为领跑者；然而，她的候选资格意味着她将是来自北欧国家的第三任秘书长。

另一个潜在的障碍是，丹麦长期以来一直未能满足北约成员国国防开支2%的最低要求。去年12月，她的政府启动了一项到2030年实现国防开支2%目标的计划，并且最近增加了对乌克兰的军事援助。

英国首相里希·苏纳克 (Rishi Sunak) 在弗雷泽里克森几天后访问华盛顿，其议程广泛，其中包括为他的国防大臣本·华莱士 (Ben Wallace) 游说。英国是继美国之后向乌克兰提供更多军事援助的国家，因此英国具有相当的影响力。作为最早向乌克兰提供杀伤性援助的国防部长之一，华莱士在北约中享有盛名。

然而，在北约历史上的13位秘书长中，已经有三位是英国人。

当被问及是否该再让一个英国人担任北约秘书长时，拜登不置可否。“或许。这还有待观察，”他在周四与苏纳克的联合新闻发布会上说。

自1952年以来担任北约秘书长的都是男性。

该推举一位女性？

海德说，人们似乎觉得，现在是北约应该选出一位女性领导人的时候了。随着俄罗斯战争的激烈进行，“人们也觉得应该是来自东欧的人了，”他补充道。

爱沙尼亚总理卡娅·卡拉斯（Kaja Kallas）和立陶宛总理因格丽达·希莫尼特（Ingrida Šimonytė）能满足这两个要求。然而，一些观察家认为，来自通常对俄罗斯持强硬态度的波罗的海国家之一的领导人，可能被视为是对莫斯科的挑衅。

斯洛伐克总统祖扎娜·恰普托娃（Zuzana Čaputová）和欧盟委员会主席、德国的乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）已被提名为潜在候选人。加拿大副总理克里斯蒂娅·弗里兰（ Chrystia Freeland）也被视为潜在的候选人，尽管她的乌克兰血统可能会成为一个复杂的因素。

荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）被认为是另一位竞争者。而且还有一种可能性，北约可能会说服斯托尔滕贝格再次延长他的任期。

谁将是下一任北约秘书长，人选预计将于7月水落石出，届时北约领导人将在维尔纽斯举行会议。