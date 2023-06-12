从布林肯访问沙特谈起

来源：台湾联合报

作者：汤绍成

继月前美国国家安全顾问苏利文访问沙特阿拉伯之后，日前国务卿布林肯也到访沙国三天，可见美方确实有意恢复与沙特的关系，这当然也与中国大陆在海湾地区的经营有关。

除会见沙国实际领导人萨勒曼王储之外，综观布林肯和沙国讨论的议题，其中包括：伊朗、苏丹、伊斯兰国、地区基础设施、清洁能源和潜在的正常化沙国与以色列的关系等。由于拜登在2021年竞选期间，曾指控沙国杀害记者而批评萨勒曼是贱民，导致美沙关系急转直下。

去年秋天因沙国减产石油而有利于俄罗斯的油价，拜登有意游说沙国增产而亲自造访，但受到萨勒曼的极端冷遇并空手而回。相对的，当去年底习近平访问沙国，却受到空前隆重的接待，与拜登形成鲜明的对比，并达成多项合作计划。以至于日后，经由北京的斡旋，使得沙国与伊朗的关系解冻，此乃对于海湾与中东地区的和平贡献良多，也强化了中国在当地的地位与影响力。

就在布林肯访问之际，沙国与一些海湾国家领导人都明确表示，他们不会被迫在国际权力斗争中选边站，并愿意接受与各方改善关系，迫使布林肯也接受同样的观点。在与布林肯的联合记者会上，沙国政府强调，中国是沙特最大的贸易伙伴，因此与中国自然有很多互动和交集，而这种合作可能会增长，但也有意保持与美国的安全伙伴关系。

就在布林肯到访前几天，沙国迎来了委内瑞拉总统马杜罗，而马杜罗被美国视为邪恶的统治者。几天之后，沙国计划举办一次和中国的重要投资会议，由此可见沙国独立自主的立场。

昨日，一些媒体透露，布林肯将于沙国访问结束后到北京，但中美双方都未证实。据报，北京正在与古巴谈判，在当地建立监控美国的设施，以增加与美国的谈判筹码，但中古双方也都三缄其口。但由于负责东亚和太平洋事务的助理国务卿克里滕布林克，和国家安全委员会负责中国大陆和台湾事务的高级主任贝兰，几天前才访问北京，主要就是为确保美中沟通渠道畅通，自然与布林肯的访问有关。

由于月前拜登总统曾提及美中关系将解冻，甚至还有未经证实的消息称，拜登将于6月份访中，可见美中关系和缓也并非空穴来风。尤其日前中国商务部部长王文涛，在美国会见了商务部长雷蒙多和美国贸易代表戴琪，但北京方面拒绝了国防部长李尚福，与美国防部长奥斯汀在新加坡举行的香格里拉对话会上会面的请求，可见美中双边关系仍然脆弱。

综合观之，尽管当前美中关系有些和缓的迹象，但因双方的博弈日炽，共同利益有限与互信基础薄弱，要真正达到两国关系正常化，还有相当的路要走。

（作者是台湾亚太综合研究院院长）